Meta má obří problém. EU ji obvinila z porušování zákona o hospodářské soutěži

Systém „zaplať nebo souhlas“ se EU nelíbí

Podle úředníků by měla Meta nabízet „neplatičům“ rovnocennou alternativu

Výsledek sporu se dozvíme nejspíš až příští rok

Regulační orgány Evropské unie obvinily Meta z porušování práva hospodářské soutěže v souvislosti s předplatným bez reklam pro Instagram a Facebook.

Zaplať nebo souhlas

Evropská komise tvrdí, že služba předplatného, kterou Meta spustila loni, představuje tzv. systém „zaplať nebo souhlas“ a nutí tak uživatele, aby si vybrali mezi zaplacením poplatku, nebo předáním osobních údajů pro cílenou reklamu. Podobně to začal dělat nedávno například i český Seznam a některá další média, vydavatelství a další subjekty.

Předplatné, které stojí 399 Kč měsíčně, přitom měla řešit obavy regulačních orgánů ohledně postupů společnosti Meta při shromažďování údajů. Orgány EU však tvrdí, že Meta tím porušuje zákon o digitálních trzích (DMA), tedy nový zákon, který má, zjednodušeně řečeno, omezit moc velkých technologických společností.

Rovnocenná alternativa

Podle Thierryho Bretona, evropského komisaře, který se podílel na přípravě zákona DMA, „obchodní model společnosti Meta zaplať nebo souhlas porušuje DMA“. Zákon vyžaduje, aby společnosti umožnily uživatelům odhlásit se ze shromažďování osobních údajů a zároveň aby mohli uživatelé i nadále dostávat „rovnocennou alternativní“ službu.

Což se podle Bretona v současné době neděje, a proto se sáhlo k aktuálním krokům. Jak by si ale EU představovala onu „rovnocennou alternativní“ službu v praxi a co přesně pro to bude muset Meta udělat, se zatím teprve řeší.

Meta nicméně nepřekvapivě tvrdí, že její služba předplatného je v souladu s DMA, a vyjádřila ochotu spolupracovat s evropskými regulačními orgány na vyřešení vyšetřování. Konec vyšetřování bude ale nejpozději až v březnu, tudíž na definitivní rozhřešení celé kauzy si ještě počkáme.

Před Metou ještě Apple

Po obvinění Applu z nekalých praktik týkajících se App Store z minulého týdne se jedná o druhý velký případ, který byl zahájen na základě zákona DMA. Pokud EU usoudí, že je Meta vinna, může jí hrozit pokuta až do výše 10 % celosvětových příjmů, přičemž při opakovaném porušení se sankce ještě zvyšují. Do téhle fáze ale celý případ pravděpodobně nedojde a Meta chtě nechtě připraví změny, které evropské úředníky uspokojí natolik, že firmě nebudou obří pokuty hrozit.