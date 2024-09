Messenger a WhatsApp se brzy otevřou chatům třetích stran. Meta ukázala, jak to bude vypadat

Přímo v aplikacích Messenger a WhatsApp bude možné používat i jiné komunikátory

Meta se musí podřídit nařízení evropskému Nařízení o digitálních trzích

Podívejte se na první ukázku, jak bude integrace služeb třetích stran vypadat

Přesně před rokem ukázala Evropská komise prstem na 22 produktů od šesti technologických firem, jichž se týká evropské Nařízení o digitálních trzích (DMA). Jeho cílem je narovnat konkurenční prostředí v digitálním světě a zabránit znevýhodňování služeb třetích stran na úkor vlastních. Nová evropská legislativa dopadla i na společnost Meta a její komunikátory Messenger a WhatsApp – ty by se měly podle DMA otevřít „kecálkům“ třetích stran, které by se jinak ve světě gigantů neměly šanci prosadit. Meta v tomto týdnu ukázala, jak bude integrace konkurenčních komunikátorů probíhat.

Oddělené nebo sloučené konverzace

Meta se ve svém blogovém příspěvku pochlubila tím, že na integraci chatů třetích stran do svých aplikací Messenger a WhatsApp pracuje prakticky od úvodního dne platnosti DMA. Firma se dosud věnovala především shromažďování zpětné vazby od svých partnerů a implementaci nových funkcí do svých aplikací. Nyní se můžeme konečně podívat na to, jak integrace konkurenčních komunikátorů bude vypadat.

Pro uživatele má být používání chatů třetích stran v aplikacích Messenger a WhatsApp maximálně jednoduché – stačí si jen z nabídky vybrat konkrétní službu a přihlásit se k ní. Uživatel dále dostane na výběr, zda bude chtít konverzace z konkurenčních komunikátorů promíchat s těmi výchozími, nebo je držet odděleně v samostatné složce.

V první vlně bude podporováno pouze prosté zasílání zpráv, včetně reakcí, odpovědí a oznámení o přečtení, v budoucnu se pak funkčnost ještě více rozšíří – příští rok má být přidána podpora skupinových chatů, v roce 2027 pak přibyde podpora hovorů a videohovorů.

Meta zatím neprozradila, kdy se nasazení integrace chatů třetích stran dočkáme, stejně tak nevíme, zda bude možné toto provést i vzájemně – tedy integrovat WhatsApp do Messengeru a naopak.