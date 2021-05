Měl by Microsoft přejmenovat Windows 10? Letos na podzim by to dávalo smysl

Microsoft v tomto týdnu vydal jarní aktualizaci Windows 10 a zároveň s ní „zaříznul“ vývoj moderní odlehčené verze Windows 10X. Ta měla být určena nejprve do ohebných zařízení, poté do levných počítačů, a nakonec zřejmě nedorazí vůbec.

Microsoft alespoň přislíbil, že některé prvky z tohoto systému překlopí do standardních „desítek“, které by měly letos na podzim prodělat velké změny. Možná tak velké, že by v Redmondu mohli zauvažovat o změně názvu. S myšlenkou přejmenování Windows 10 přišel v tomto týdnu server Windows Central a podepřel ji několika zajímavými argumenty.

Windows 10 se na podzim dramaticky promění

Není žádným tajemstvím, že pro letošní podzim Microsoft připravuje velkou aktualizaci systému Windows 10, která přinese zejména přepracování uživatelského prostředí. Zatím není jasné, jak budou „desítky“ po updatu vypadat, leccos se však dá odhadnout právě ze zrušených Windows 10X – zaoblená okna, plynulé animace, přepracovaná nabídka Start bez dlaždic, nové ikony, zvuky, inovované Centrum akcí apod.

Změna vzhledu má být poměrně výrazná, což by se dalo brát jako zajímavou příležitost nakreslit za desítkami tlustou čáru a začít novou kapitolu. Podobnou cestou se loni vydal Apple, který po letech uzavřel kapitolu macOS 10 a vstoupil do nové éry macOS 11. Pravda, u Applu se nejednalo pouze o redesign systému, ale především o jeho připravenost na ARMové procesory, to ovšem běžného spotřebitele nemusí zajímat. Z marketingového hlediska zvýšení číslovky navozuje pocit něčeho nového, svěžího a hlavně oproštěného od chyb z minulosti.

Microsoft na příští aktualizaci, která interně nese pojmenování Sun Valley, pracuje poměrně dlouhou dobu. Od uvedení Windows 10 na trh bylo pravidlem vydávat dvě velké verze do roka, ovšem v posledních dvou letech Microsoft zvolnil. Poslední dva updaty byly pouze servisními balíčky s minimem novinek, takže poslední opravdu velký update jsme dostali loni na jaře.

Je čas poskočit na Windows 11?

Předpokládáme, že za poslední rok Microsoft nepracoval pouze na nových ikonách a nabídkách, ale že se do systému ponořil hlouběji, vyčistil jej od starého balastu (v roce 2021 už opravdu není potřeba instalovat ovladače z diskety), odstranil proklínané dlaždice a další nepoužívané funkce, doplnil do něj moderní technologie, zvýšil bezpečnost a „natřel“ jej novou zářivou barvou.

To vše zní jako ideální začátek nového startu. Už jen tím, že by se systém jmenoval Windows 11 (nebo jinak) by získal mnohem větší mediální prostor než pouhý Windows 10 October 2021 Update. Předpokládáme, že pro uživatele Windows 10 by bylo povýšení na „jedenáctky“ nabízeno zdarma, což by byly pro Microsoft jednoznačně další kladné marketingové body. Letošní vánoční trh by navíc mohly zaplavit nové počítače, na kterých již po vybalení běží „nový“ operační systém Windows 11. Redaktoři serveru Windows Central také spekulují, že případný nový systém by mohl přinést pozměněné logo.

Vývoj pod přísným dohledem

Podle zjištění serveru Windows Central probíhá vývoj Sun Valley v poměrně přísném bezpečnostním režimu; to je také důvod, proč z tohoto systému zatím neunikly žádné obrázky. Interní testovací sestavení údajně obsahují neodstranitelný vodoznak, který zakazuje tvorbu screenshotů. Pod podobnou mírou zabezpečení údajně vznikaly naposledy Windows 8, tehdy ještě pod vedením Stevena Sinofskyho.

Změny ve vedení koneckonců také mohou nahrávat myšlence, že je načase Windows 10 přejmenovat. Když přišly „desítky“ na trh, vedl divizi operačních systémů Terry Meyerson, který prohlásil, že se jedná o vůbec poslední verzi Windows a žádná další již nepřijde. Meyerson však pro Microsoft již tři roky nepracuje a současný šéf divize More Personal Computing Panos Panay může mít na věc zcela jiný pohled.

Představení už za pár týdnů?

Jak dlouho ještě bude Microsoft držet Sun Valley v přísném utajení? Předpokládáme, že nám dá nahlédnout pod pokličku v horizontu několika příštích týdnů. Už příští týden se uskuteční vývojářská konference Microsoft Build, kde bychom mohli dostat první ochutnávku. Podle Windows Central plánuje Microsoft představit novinky v příští verzi Windows na samostatné akci, zatím však nevíme, zda se uskuteční v rámci konference Build nebo mimo ni. Každopádně se dá předpokládat, že jakmile dojde ke slavnostnímu odhalení, bude v Insider programu k dispozici první testovací verze, ve které si budeme moci připravované novinky vyzkoušet.

Co si myslíte vy? Uzrál čas na přejmenování Windows 10? Jak by se podle vás měla příští verze jmenovat?