Microsoft vydal jarní aktualizaci desítek a potvrdil konec Windows 10X

Microsoft donedávna vydával dvě „velké“ aktualizace Windows 10 do roka, ovšem v minulých letech začal toto pravidlo porušovat. Podzimní updaty z let 2019 a 2020 byly pouze malé servisní balíčky, a to samé platí i pro letošní jarní aktualizaci. Microsoft ji začal vypouštět včera večer, ale upřímně… po instalaci a povinném restartu si žádných novinek nevšimnete.

A jaké jsou tedy novinky?

Pravděpodobně největší změnou jarního updatu je odstranění původního prohlížeče Microsoft Edge a jeho nahrazením moderní variantou založenou na vykreslovacím jádru Chromium. Této „novinky“ si ale všimnete pouze u čisté instalace systému, na zařízeních „v oběhu“ došlo k této výměně víc než před rokem.

Novinkou jarního updatu je také možnost použít externí kameru k rozpoznání uživatele podle uživatele v rámci služby Windows Hello. Podmínkou je ale, aby zařízení disponovalo vlastní Windows Hello kamerou.

Microsoft také zlepšil výkon služeb Windows Defender Application Guard a Windows Management Instrumentation (WMI) Group Policy Service (GPSVC).

Pokud si chcete jarní aktualizaci nainstalovat již dnes, nejprve zkuste službu Windows Update, na našem redakčním Surface Laptopu 3 již „naskočila“. Pokud se neobjevuje, můžete ji získat skrze nástroj vytváření médií nebo Pomocník s aktualizací Windows, které si můžete stáhnout z těchto stránek.

Microsoft potvrdil konec Windows 10X

Blogový příspěvek, který oznamuje příchod jarní aktualizace Windows 10, překvapivě Microsoft využil i k potvrzení „konce“ systému Windows 10X. Slovo konec sice Microsoft nepoužil, avšak z textu vyplývá, že v nejbližší době se s tímto systémem nesetkáme, minimálně ne v tomto roce. Microsoft uznal, že systém Windows 10X byl by určen pouze pro podmnožinu zákazníků, i když jako moderní systém by měl oslovit větší množství lidí.

Z tohoto důvodu hodlají redmondští využít fragmenty Windows 10X ve svých dalších produktech, zejména v klasických Windows 10. První plody jsou již vidět v testovacích sestaveních v Insider programu, kde lze spatřit nové technologie kontejneru aplikací, vylepšené „psaní“ hlasem, modernizovanou dotykovou klávesnici apod. Zda „desítky“ adoptují i nové uživatelské prostředí, se dozvíme snad již brzy na vývojářské konferenci Microsoft Build.