Max Payne hlásí velkolepý návrat. Remedy a Rockstar Games chystají remake prvních dvou dílů

Herní studio Remedy Entertainment chystá remake prvních dvou dílů ikonické akční série Max Payne. Podle finských vývojářů se hráči mohou těšit na plnohodnotnou předělávku poháněnou jejich vlastní moderní technologií Northlight. Vlastnická práva na slavnou značku náleží společnosti Rockstar Games (GTA, Red Dead Redemption), která celý vývoj financuje.

Podle čerstvě podepsané dohody vzniknou přepracované verze her Max Payne a Max Payne 2: Fall of the Max Payne, a to ve formě jednoho titulu, který dorazí na PC, PS5 a Xbox Seris X/S. Vývoj kompletně financuje Rockstar a podle tiskové zprávy půjde o projekt s vysokým rozpočtem po vzoru předešlé tvorby studia Remedy (Control, Alan Wake).

Projekt se v současné době nachází v koncepční fázi vývoje, z čeho vyplývá, že na jakékoliv informace či snad první záběry je zatím příliš brzy. Finští vývojáři navíc souběžně pracují hned na několika dalších titulech včetně pokračování mysteriózní střílečky Control či thrilleru Alan Wake 2.

Tvůrci v překvapivém oznámení mluví o dlouhodobém partnerství se společností Rockstar Games, které sahá až k vydání původních her v letech 2001, resp. 2003. Oba tituly zanechaly významný otisk v populární kultuře, na čemž se podílela především neo-noirová atmosféra, přelomový způsob vyprávění příběhu a hratelnost založená na zpomalování času.

We are pleased to announce that we will remake the iconic Max Payne and Max Payne 2: The Fall of Max Payne, in a new development agreement with Rockstar Games.

Read the full press release here: https://t.co/gx9tuH425j

— Remedy Entertainment (@remedygames) April 6, 2022