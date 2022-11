Máte tetování a neustále se vám zamykají Apple Watch? Tento geniální trik problém vyřeší

Zatímco běžní uživatelé nemají s měřením tepu a okysličení krve na chytrých hodinkách výraznější problém, pokud máte potetované zápěstí, je situace diametrálně odlišná. Jak sami výrobci varují, na potetované kůži nemusí chytré hodinky fungovat správně, především co se týče dvou výše uvedených metrik.

Apple Watch Ultra ❌ tattoo problem ⁉️ SOLVED ✅

Uživatelé nejen Apple Watch s tetováním ovšem řeší ještě jeden problém – hodinky se jim neustále zamykají. To se normálně děje po sundání zařízení ze zápěstí, avšak na potetovaných zápěstích se zamknou i ve chvíli, kdy jsou stále nasazené. Automatické zamykání se totiž ověřuje skrze výše zmíněný a ne za všech okolností plně fungující senzor pro detekci tepu, a tak je pro tyto jednotlivce denním chlebem, že před nakloněním hodinek k sobě a používáním musí pokaždé zadávat správný PIN pro odemčení, což není příliš pohodlné.

Známý fotograf a kameraman Marek Niessner ovšem objevil velmi zajímavé řešení. Ve svém videu na YouTube popisuje jednoduchý způsob, jak bez problémů používat Apple Watch i v případě, kdy máte potetovanou ruku. Stačí si jen z Aliexpressu objednat sadu malých lepítek, které aplikujete přímo na senzor hodinek. I když se to zdá jako to nejhloupější možné řešení, překvapivě to funguje.

Sto kusů lepítek přitom stojí zhruba mezi 50 až 100 korunami a lze je koupit ve velikostech 25, 20 a 16 milimetrů, přičemž Marek doporučuje pro Apple Watch Ultra a Apple Watch 8 zakoupit velikost 25 milimetrů. Otázkou jen zůstává, za jak dlouho bude podobné řešení nabízet samotný Apple se svým logem, ideálně za cenu blížící se tisícovce.