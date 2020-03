Máte tento smartphone od Xiaomi? Rozhodně neinstalujte aktualizaci na Android 10

Někteří majitelé telefonu Xiaomi Mi A2 Lite čelí nepříjemnému problému. Update, který byl již v době psaní článku stažen, totiž v některých případech fyzicky poškodil displej jejich přístrojů. Uživatelé hlásí i problémy s nabíjením, které mohou teoreticky představovat i riziko požáru.

Xiaomi se k věci zatím nijak nevyjádřilo. Chyba byla každopádně přítomna v OTA aktualizaci na Android 10 a potvrzují ji uživatelé na Redditu i oficiálním Xiaomi fóru. Je fajn, že Xiaomi myslí na podporu telefonu, který se začal prodávat v roce 2018, nicméně nejnovější aktualizace zřejmě nebyla úplně ideálně odladěna.

Zničený telefon

Problém na Redditu popsal uživatel /u/GSynergy, který prý hned po prvním bootu po aktualizaci zpozoroval problém s podsvícením displeje. LCD panel je nyní velmi nepravidelně podsvícený a zřejmě je fyzicky poškozen.

Uživatel navíc brzy zjistil, že je jeho ukazatel baterie zaseklý na 66 %. Telefon nechal přes noc zcela vybít a když ho připojil na nabíječku, ukázalo se, že ukazatel je tentokrát zaseknut na 0 %. Po nějaké době nabíjení se však telefon prý začal zahřívat na takovou míru, že ho radši odpojil, aby zabránil vzniku požáru.

Podobný průběh potvrzují i další uživatelé, přičemž většina předpokládá, že chyba se stala v kernelu. Ten zřejmě „poslal“ do displeje příliš velký proud a poškodil ho. Tento bug by mohl vzniknout tím, že se do Xaiomi Mi A2 Lite montují dva různé panely. Update tak mohl být připraven jen na jednu variantu a v případě nainstalování na druhou dojde k poškození.

Jak již bylo řečeno, aktualizace nadále není k dispozici. Xiaomi si je tedy chyby zjevně vědomo, byť oficiální vyjádření zatím nepřišlo. Pokud byste náhodou na aktualizaci narazili, nedoporučujeme ji instalovat, dokud nebude jasné, že byla chyba opravena. Kvůli problémům s nabíjením totiž hrozí i horší scénář než poškození telefonu.