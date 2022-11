Máte dobrý hudební vkus? Tahle aplikace vám to řekne podle vaší historie ve Spotify

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak dobrý vkus ohledně hudby vlastně máte? Těžko se to posuzuje, když ve svém okolí nemáte nikoho, kdo by disponoval náležitou odborností. Mohla by vám ale pomoci webová stránka jménem Judge my music, kterou navrhli Mike Lacher a Matt Daniels. Nebo ne?

Na webu se stačí přihlásit se svým Spotify či Apple Music účtem. Následně dojde k analýze zhruba 12 skladeb, které jste si naposledy přehráli. Podle nich pak udělí skóre od 1 do 100 bodů. Nečekejte ale skutečné posouzení vašeho hudebního vkusu. Jak to? Spíše než o skutečně užitečný projekt se zapojením umělé inteligence jde o vtípek.

„Jedná se o satirický projekt, který nepoužívá skutečnou umělou inteligenci, ale falešnou umělou inteligenci, která miluje hudbu. Kód vytváří vlastní směs vtipů z naší databáze ve spojení s informacemi o interpretech, albech, žánrech a skladbách z přidružené streamovací služby,“ uvedli tvůrci žertíku.