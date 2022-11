Mark Zuckerberg propustí 3× víc lidí než Elon Musk

Sociální síť Twitter dlouhodobě prodělává, což se její novopečený majitel Elon Musk rozhodl řešit na dvou frontách – navýšením příjmů z předplatného a snížením výdajů propuštěním poloviny zaměstnanců. Krátce po tomto nepopulárním oznámení spustila vlnu propouštění i Meta. Ta sice zeštíhlí „pouze“ o 13 procent své pracovní síly, ale v absolutních číslech se jedná o 3× větší množství zaměstnanců než v případě zmíněného konkurenta, celkem 11 tisíc.

Mark Zuckerberg byl při oznamování propouštění mnohem pokornější než Musk a v podstatě vzal odpovědnost na sebe – údajně nadhodnotil chování trhu po „skončení“ pandemie a v návaznosti na tyto mylné předpovědi navýšil investice. Namísto raketového růstu se ale míra obchodování vrátila na původní úroveň před covidem. Ruku v ruce s tím došlo k makroekonomickému poklesu, příchodu nové konkurence a ztrátě reklamních partnerů.

Propouštění je tak nezbytným krokem, pokud má firma fungovat efektivněji – většina zdrojů nově poputuje do menšího počtu oblastí s vysokou prioritou, což znamená, že zbyde méně prostředků na experimenty. Mezi ně ale rozhodně nebude patřit metaverse – ten stále Zuckerberg řadí do priorit. V souvislosti se snižováním počtu zaměstnanců chce provozovatel Facebooku a Instagramu rovněž snížit svoji realitní stopu, takže lidé pracující často mimo kanceláře budou sdílet svoje stoly s ostatními. Také zastavuje nábor nových zaměstnanců, a to minimálně do prvního kvartálu příštího roku.

Nutno podotknout, že Twitter ani Meta nejsou zdaleka jediné technologické firmy, které snižují stavy. V posledních týdnech přišli nebo ještě v příštích týdnech přijdou o své místo pracovníci z těchto společností:

Intel: údajně až 24 tisíc lidí (20 %)

Microsoft: 1 000 (méně než 1 %)

Seagate: 3 000 (8 %)

Conibase: 1 100 (18 %)

Netflix: 500

Snap: 1 000 (20 %)

Lyft: 700 (13 %)