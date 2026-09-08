Majitelé skládačky Galaxy Z Fold 8 si stěžují na nekvalitní zpracování: problémy dělají rohy ohebného displeje

- Galaxy Z Fold 8 je nejnovější skládací telefon od Samsungu
- Oproti modelu Ultra nabízí širší poměr stran, a je tak o něco praktičtější
- Někteří jeho uživatelé si ale začínají stěžovat na ne úplně dobré zpracování
Samsung Galaxy Z Fold 8 je novým základním telefonem v rámci řady Galaxy Z Fold a jedná se o typ skládačky, který je aktuálně velmi v kurzu. Namísto na výšku má displej orientovaný více na šířku a ano, můžeme říct, že jde předobraz chystaného iPhonu Ultra, který dorazí s podobně koncipovaným displejem. Někteří majitelé této novinky si ale začínají stěžovat na problémy s kvalitou zpracování.
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Nová konstrukce možná není tak odolná
Jedním z hlavních prvků skládačky Galaxy Z Fold 8 je nový typ konstrukce Flex Titanium. Ten umožnil Samsungu udělat ohebný displej uvnitř tužší a odolnější vůči vytváření záhybu při opakovaném skládání. V tomto směru, zdá se, funguje konstrukce dobře, ale někteří uživatelé objevili ve zpracování tohoto velmi drahého telefonu nedostatky.
Ty se sice týkají vnitřního displeje, ale nikoliv jeho rýhy. Předmětem stížností se staly rohy, které mají být podstatně „měkčí“ než zbytek panelu. To znamená, že po zatlačení na roh se začne výrazně víc prohýbat a nořit do konstrukce, skoro jako kdyby v této části panelu chyběla nějaká vnitřní opora. Stížnosti se objevily na Redditu, Samsung fóru i na sociálních sítích.
Problém, nebo bouře ve sklenici vody?
Video z Instagramu ukazuje opravdu výrazné zanoření rohu displeje do šasi a není jasné, kolik telefonů tímto neduhem trpí, ani zda jde o výrobní vadu nebo chybu konstrukce. Jisté je, že u části telefonů se tento jev vyskytuje, zatímco u jiných nikoliv a na Redditu uvedlo 24 majitelů Foldu 8 ze 112 hlasujících, že jejich mobil tímto problémem trpí.
Evidentně se liší také to, jak moc se roh displeje po zatlačení propadne do telefonu, a zatímco u některých modelů je to stěží patrné, u některých je to opravdu výrazné. Jeden z uživatelů upozornil na video youtubera JerryRigEverything, který Fold 8 rozebral. Je z něj patrné, že vnitřní displej není v rozích uchycen lepidlem, ale obsahuje podložky pravděpodobně s magnetem, které drží obě poloviny telefonu v zavřeném stavu u sebe.
Samsung mlčí
Jihokorejský výrobce se k této situaci prozatím nevyjádřil, ale dá se očekávat, že pokud bude počet uživatelů potýkajících se s tímto problémem růst, nějakého vyjádření se dočkáme. Uvidíme, jak se Samsung k této situaci postaví, a snad se brzy dozvíme také to, zda se jedná o výrobní vadu nebo rovnou konstrukční chybu.