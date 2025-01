MagSafe v podání Samsungu. Kryty i nabíječky pro Galaxy S25 je celkem těžké dohledat

Vlajkové modely řady Galaxy S25 podporují bezdrátové nabíjení Qi2

Magnetický prstenec ale není integrován přímo v telefonu

Samsung prodává oficiální magnetické kryty i nabíječky, na oficiálním e-shopu jsou ale těžko dohledatelné

Čerstvě představené smartphony Galaxy S25 jsou po hardwarové stránce v mnohém podobné minulé generaci – Samsung u nich použil stejné displeje, prakticky totožné fotoaparáty a také stejně velké akumulátory bez změny rychlosti nabíjení. Pár novinek se ale přeci jen najde, jednou z nich je podpora bezdrátového nabíjení standardu Qi2.

Magnetický kroužek pouze s krytem

Standard Qi2 byl představen už před dvěma roky, avšak k jeho adopci se výrobci nijak nemají – v podstatě jej podporují pouze iPhony a HMD Skyline. V tomto týdnu se přidal i Samsung s řadou Galaxy S25, avšak v jeho případě byla podpora Qi2 uchopena polovičatě.

Standard Qi2 přináší oproti první generaci dvě zásadní novinky – rychlejší nabíjení s výkonem až 15 wattů a také podporu magnetických kroužků sloužících k přesnému vycentrování smartphonu na nabíjecí podložce. V prvním případě jsme se od Samsungu žádné novinky nedočkali, neboť 15wattové bezdrátové nabíjení podporovaly i předchozí modelové řady, byť u nich se přímo o standard Qi2 nejednalo.

Na magnetický kroužek si částečně také musíme nechat zajít chuť – Samsung jej totiž neintegroval přímo do těla telefonů, ale pouze do jejich oficiálních krytů. Řada Galaxy S25 tak splňuje pouze nedávno oznámenou certifikaci Qi2 Ready, což znamená, že plnohodnotného zážitku z nové generace bezdrátového nabíjení lze docílit pouze kombinací telefonu a patřičného krytu. To samé lze zažít i s předchozími vlajkami od Samsungu, pouze je zapotřebí si obstarat neoficiální kryt s magnetickým prstencem, Samsung totiž žádný takový nevyráběl.

Nejen kryty, ale i další příslušenství

Samsung se dokonce magnetickými kryty nechlubí ani nyní. Pokud se podíváte na soupis oficiálního příslušenství například pro Galaxy S25 Ultra, žádný takový kryt na vás „nevyskočí“. Pokud ale dáte do vyhledávače na stránkách výraz „S25 Ultra Case“, dostanete se k široké nabídce krytů, mezi kterými se najdou i ty s magnetickým prstencem. V nabídce jich je několik, jejich ceny se pohybují mezi 890-2090 korunami. Pochopitelně neexistují pouze pro model Ultra, ale i pro jeho levnější sourozence.

Samsung má ale i ve svém obchodě i další „magnetické“ produkty, byť v tomto případě je zapotřebí hledat v zahraničních mutacích. V nabídce je například bezdrátová nabíječka, která se podobá MagSafe nabíječce od Applu. V americkém obchodě ji Samsung prodává za 30 dolarů (asi 900 korun s DPH). Zalistována je i magnetická nabíječka do auta za cenu 70 dolarů (asi 2 tisíce korun s DPH), v tomto případě se však náhledový obrázek shoduje s předchozím zmíněným produktem.

Pokud rádi nabíjíte víc produktů najednou, může vás zaujmout 3-in-1 Magnetic Wireless Charger umožňující v jednu chvíli nabíjet bezdrátově telefon, hodinky a sluchátka. V americkém obchodě Samsungu je tato nabíječka nabízena za 130 dolarů (asi 3 800 korun s DPH).

V tuto chvíli nevíme, zda má Samsung v plánu nabízet veškeré magnetické příslušenství i na českém e-shopu – podle současného přístupu se skoro zdá, jako by původně s podporou Qi2 vůbec nepočítal a nyní svoji nabídku příslušenství doplňuje na poslední chvíli.