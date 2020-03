MacBooky zřejmě dostanou Face ID, Apple Watch zase Touch ID

Přenosné počítače Apple z posledních let disponují biometrickou autentizací uživatele v podobě čtečky otisků prstů. Dříve ji firma z Cupertina používala i na iPhonech, avšak poté přesedlala na údajně bezpečnější a přívětivější technologii Face ID, která využívá speciální True Depth kamery k rozpoznávání uživatele podle obličeje. Stejná technologie by mohla dorazit i do jablečných počítačů.

Face ID u jablečných počítačů, včetně výřezu v displeji

Naznačuje to v tomto týdnu zveřejněná patentová přihláška pojmenovaná „Světelný rozpoznávací modul pro určení uživatele počítačového zařízení“, kterou si Apple podal už v září roku 2018. Obrázky v přihlášce znázorňují její použití nejen u přenosných MacBooků, ale i u stolních počítačů iMac.

Zvláštností je, že u obou zařízení je na obrázcích True Depth kamera osazena do výřeze v displeji, přitom minimálně na iMacu není kvůli poměrně širokému rámečku nad displejem zapotřebí.

Popis samotné technologie v podstatě odpovídá Face ID, základem bude emitor a detektor světla, který je schopen detekovat objekt měřením času odrazu světla (např. infračerveného). Apple také v popisu patentu zmiňuje bezpečnost; data získaná biometrickým ověřováním mají být skladována přímo v zařízení.

Pochopitelně se jedná pouze o patent, který nemusí být nikdy naplněn, implementaci Face ID do jablečných počítačů ale rozhodně nepovažujeme za nereálnou.

Apple Watch s podporou Touch ID?

Izraelský web The Verifier přišel s informací, podle které jablečný gigant u budoucích generací Apple Watch zvažuje integraci technologie Touch ID pro autentizaci skrze otisk prstu. U Apple Watch Series 6 by čtečka měla být umístěna někde na boku, u Series 7 se pak počítá s integrací přímo do displeje. Samozřejmě se v této chvíli jedná o nepodložené informace, nicméně zdrojovaný web je prý získal od důvěryhodného kontaktu, který dříve pro Apple pracoval.