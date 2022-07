Má Hideo Kodžima prsty v atentátu na japonského expremiéra? Slavný vývojář chystá trestní oznámení

Před několika dny otřásla světem zpráva o atentátu na bývalého premiéra Šinzó Abe, který byl střelen do zad podomácku vyrobenou brokovnicí na předvolebním setkání ve městě Nara. Útok vyvolal celou řadu spekulací, neboť vražda s pomocí střelné zbraně není v zemi vycházejícího slunce běžná ani mezi členy japonské jakuzy. Na diskuzním fóru 4chan.org známém pro svou svéráznou komunitu se krátce po atentátu objevila informace, která spojovala útočníka se známým vývojářem Hideem Kodžimou.

Falešné obvinění internetového trolla si záhy začalo žít vlastním životem a „důkazy“ potvrzující Kodžimovo zapojení do atentátu začali přidávat i další uživatelé. Mezi nimi se nachází například série tří fotografií, na kterých Kodžima pózuje s ikonickým portrétem revolucionáře Che Guevary, či kde má na hlavě ušanku s rudou hvězdou Sovětského svazu. Tyto snímky mají dokazovat, že Kodžimovo politické smýšlení je vychýleno k radikální levici, a tudíž za útokem na představitele liberálně-demokratické strany stojí on.

Obvinění tvůrce populárních her jako Metal Gear Solid či Death Stranding je pochopitelně zcela vymyšlené (za útokem stál 41letý bývalý příslušník sebeobranných sil Tecuja Jamagami), avšak neplánovaně začalo na internetu žít vlastním životem. Nejprve si na Kodžimův účet vystřelil francouzský komik Georges Jordito, nicméně z jeho „vtipu“ se stal zcela vážně mířený útok ultrapravicového politika Damiena Rieu. Ten neváhal sdílet snímky spojující Abeho vraždu s Kodžimou se slovy „radikální levice zabíjí“, které následně převzala některá řecká a iránská média.

#KojimaProductions strongly condemns the spread of fake news and rumors that convey false information. We do not tolerate such libel and will consider taking legal action in some cases. pic.twitter.com/fDi0FR9kB0

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) July 9, 2022