Lumia 950 XL dokazuje nemožné. Běží na ní plnohodnotný Photoshop

Před rokem a půl jsme pustili do divokého podniku – vyzkoušeli jsme, jak na smartphonu Microsoft Lumia 950 XL fungují plnohodnotná desktopová Windows 10. I když toto spojení nedává pro každodenní používání telefonu pražádný smysl, tvůrci projektu ve svém úsilí nadále pokračují a průběžně odstraňují nedostatky.

Mezi poslední úspěchy lze řadit například přidání podpory akcelerometru pro automatickou rotaci obrazovky.

This is something long due, but we finally fixed the screen rotation pic.twitter.com/cXXhuRZdGj

Telefon se také podařilo připojit k „dutému“ notebooku HP Laptopdock, který využil Lumii 950 XL jako výpočetní jednotku. Podle autora testu funguje nejen zobrazování Windows na externím displeji, ale rovněž klávesnice, touchpad, audio, dokonce i USB konektory. Takto nějak si to zřejmě Microsoft původně představoval, bohužel své hybridní prostředí Continuum nedokázal přivést do cílové rovinky.

Best way to use the HP Laptopdock: Lumia 950 XL with Windows 10 on ARM :D pic.twitter.com/0x6Wkfyd9J

— Tourniquet 💻 (@wenti_man) November 18, 2020