Letos žádné dárečky. Víme, jaký bonus bude Samsung nabízet v předobjednávkách Galaxy S23

Včera se na internet dostaly české ceny chystaných smartphonů řady Galaxy S23. Samsung chystá oproti minulé generaci poměrně znatelné zdražení, byť u Galaxy S23+ a S23 Ultra bude alespoň částečně kompenzováno dvojnásobnou kapacitou úložiště. Nakonec ale i srovnatelné paměťové konfigurace letos vyjdou dráž než loni. Doufali jsme, že navýšení cen Samsung alespoň částečně dorovná bonusy v předprodejích, ale zdá se, že letos na nich budou Korejci šetřit.

Sorry folks, storage upgrades is all you get for pre-ordering #GalaxyS23.

(in Central Europe, all additional gifts or promo is on coming from the retailer, not Samsung)

— Roland Quandt (@rquandt) January 27, 2023