Lepší ochrana dětí na TikToku či Instagramu? Kalifornie zvažuje zavedení varovných štítků

Kalifornie plánuje zavést povinná varování o rizicích spojených se sociálními sítěmi pro děti a mladistvé

Nový návrh zákona má upozorňovat na závislost, kyberšikanu a další nebezpečí spojená s používáním platforem jako TikTok nebo Instagram

Pokud bude zákon schválen, Kalifornie by mohla inspirovat další státy i země k podobným krokům

Stát Kalifornie momentálně stojí před rozhodnutím, které by mohlo změnit způsob, jakým sociální sítě komunikují se svými uživateli. Nový návrh zákona, označovaný jako „Social Media Warning Labels Act“, se zaměřuje na zajištění větší ochrany dětí a mládeže na internetu. Pokud bude schválen, platformy jako Instagram, TikTok, Facebook a další by musely zobrazovat varování o možných rizicích, podobně jako to známe z cigaretových krabiček.

Podle návrhu by služby například mohly zobrazovat jakési štítky, které by upozorňovaly na škodlivý vliv na duševní zdraví, závislost na sociálních sítích, rizika související s kyberšikanou a možnost zneužití osobních údajů. Kalifornie by tím vytvořila precedent pro další státy i země. Platformy by potom musely minimálně jednou týdně po dobu 90 sekund nebo déle toto upozornění zobrazovat.

A bipartisan bill (#StopTheScrollAct) proposes mental health warning labels for social media to address youth crisis, @SenMarkey and Sen. @MazieHirono introduce AI civil rights act to combat bias and protect marginalized communities. Learn more: https://t.co/nJpTm8uqyz — Joint Center (@JointCenter) October 4, 2024

Hlavní motivace zákona

Všude slyšíme o tom, jak sociální sítě ovlivňují mladé lidi. Studie opakovaně ukazují, že jejich časté používání může vést k úzkostem, depresím nebo dokonce k problémům se spánkem. Kalifornští zákonodárci doufají, že právě zvýšení povědomí o těchto rizicích přiměje lidi, aby si dávali větší pozor. Už v září návrh podpořilo 40 amerických států.

„Společnosti sociálních médií prokázaly neochotu vypořádat se s krizí duševního zdraví, místo toho se hlouběji zabývají využíváním návykových funkcí a škodlivého obsahu za účelem zisku,“ sdělil veřejnosti generální prokurátor Rob Bonta v tiskové zprávě. „Samotné varovné štítky nejsou všelékem, jsou dalším nástrojem v sadě k řešení rostoucí krize duševního zdraví a ochraně budoucích generací dětí,“ dodal.

Společnosti jako Meta (Facebook, Instagram) nebo ByteDance (TikTok) už čelí žalobám za to, že jejich produkty údajně škodí duševnímu zdraví dětí. Například TikTok je kritizován za propagaci „filtrů krásy“, zatímco Meta za zatajování skutečných dopadů svých algoritmů. Kritika na sebe nenechala dlouho čekat. Odpůrci zákona tvrdí, že příliš mnoho varování může mít opačný efekt a uživatelé je přestanou vnímat.

Navíc se očekávají právní bitvy, protože zákon se může dostat do konfliktu s ochranou svobody projevu garantovanou prvním dodatkem americké ústavy. Pokud Kalifornie zákon skutečně schválí, může se stát vzorem pro ostatní státy i země. Evropská unie již dříve přijala směrnice týkající se ochrany dat, ale tato legislativa by šla ještě dál a zaměřila by se přímo na uživatele a jejich duševní zdraví.