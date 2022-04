Legendární Warcraft se dočká vlastní mobilní hry. Představení je za dveřmi

Společnost Blizzard láká na odhalení nové mobilní hry ze světa Warcraftu. K oficiálnímu představení dojde v úterý 3. května v 19 hodin našeho času. Nad rámec termínu oznámení však o chystaném projektu nevíme prakticky nic. Podle novináře Jasona Schreira se na něm nicméně pracuje už několik let ve speciálním inkubačním oddělení a od svých zdrojů na něj slyšel převážně pozitivní ohlasy.

After a very long dry spell, Blizzard is finally preparing to release a bunch of new games. This is one of two mobile Warcraft games that have been in development in Blizzard's incubation department for several years. I've heard mostly positive buzz about both. https://t.co/Yrckhcv8PD

— Jason Schreier (@jasonschreier) April 28, 2022