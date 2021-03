League of Legends: Wild Rift míří na iOS, prozatím jen v betaverzi

Jedna z nejpopulárnějších esportových her, League of Legends, oznámila svůj příchod na platformu od Applu už při představení iPhonu 12. Kvůli pandemii byla populární hra s podtitulem Wild Rift (nebo též League of Legends Mobile) odložena, nicméně betaverze konečně dostala datum uvedení do App Storu – 29. březen.

Mobilní League of Legends má přinést mapu Summoner’s Rift a některé známé postavy z PC verze hry. Pro spuštění je potřeba mít alespoň procesor Apple A8, 1 GB RAM a verzi operačního systému iOS 10. V praxi to znamená, že bety se může zúčastnit každý, kdo vlastní iPhone 6 a novější.

League of Legends: Wild Rift, respektive jeho betaverze, bude prozatím dostupná pouze v Severní Americe. O tom, jak dlouho bude beta League of Legends trvat a kdy se hra rozšíří i do ostatních koutů světa bohužel nejsou známy žádné informace.