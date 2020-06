Lákavé nabídky na Google Play: přehled aplikací a her, které jsou dočasně zdarma

Google Play je obří obchod s aplikacemi pro zařízení s operačním systémem Android. Stejně jako v běžných obchodech, i tady se občas objeví akční nabídky a dnes vám dáme tipy na ty nejlepší. Opět je k dostání velké množství her a aplikací zdarma a další jsou k dostání s výraznou slevou.

Přes víkend se akcí a slev naskládalo opravdu hodně a dnešní nálož her a aplikací je tedy velmi obsáhlá. Ve výběru jsou aplikace pro milovníky vesmíru nebo matematiky, na své si přijdou i ti, co chtějí mít přehled nad svými výdaji a můžete se naučit programovat v jazyku C#. Mezi vybranými herními tituly jsou například strategické hry nebo třeba zombie apokalypsa. Se stahováním/nákupem doporučujeme neotálet, jelikož tyto akce jsou vždy časově omezené.

Aplikace, které jsou nyní zdarma 📱

Hned první aplikace s názvem Orbitrack je asi nejzajímavější z celého seznamu. Díky ní můžete sledovat aktuální dění ve vesmíru. Vývojáři aplikace zřejmě využili trendu posledních dní, kdy společnost SpaceX vyslala k ISS dva kosmonauty. Kolega Tomáš udělal o této události skvělý článek a také dal návod, jak si vyzkoušet řídit Crew Dragon. V popisu aplikace Orbitrack je přímo zmíněna podpora této kosmické lodi a v databázi jsou i další objekty lidského tvoření ve vesmíru. Díky tomu budete moci na obloze skrze telefon vidět satelity Starlink a další. Orbitrack má přes 50 tisíc stažení a nyní je k dostání úplně zdarma – běžně stojí 140 Kč.

Pro ty, kteří se chtějí do léta zbavit přebytečných kil, je připravena aplikace Scientific Diet Clock. Do té si zapisujete stravu, cvičení a aplikace vám spočítá, kolik máte jíst, jak často cvičit a v reálném čase počítá kalorie. Data se automaticky synchronizují a v případě, že používáte více zařízení, budete moct udržovat zdravý životní styl.

Každý máme nějaké výdaje a musíme si je občas zapsat, abychom na ně nezapomněli. Aplikace Bills Reminder je vhodným nástrojem ke sledování výdajů a chystaných plateb. K dispozici jsou široké možnosti nastavení. Můžete si například nastavit opakující se platby, uložit QR kódy k platbám, zobrazit kalendář s výdaji a samozřejmostí je upozornění na platbu. A také poměrně dost ušetříte. Nejen díky tomu, že budete mít přehled o výdajích, ale aktuálně je tato appka zdarma – normálně stojí skoro 100 Kč.

Hry , které jsou nyní zdarma 🎮

Pro všechny, kteří mají rádi hrátky s čísly, je tu hra Math Puzzles 2019. Hra je sice už rok stará a nemá moc stažení, ale nabízí jednoduchý design, přes sto různých matematických hádanek, můžete ji hrát i offline a neobsahuje reklamy. Díky aktuální akci ji navíc můžete mít zdarma.

Mozkové závity u Tap knife naopak moc nezapojíte. Podle recenzí se jedná o nenáročnou klikačku, která opravdu nevyžaduje moc pozornosti ani talentu. Počet stažení je však něco přes milion a hodnocení aplikace je vcelku pozitivní. Pokud chcete něco na zabití času ve stylu digitálního fidget spinneru, tato hra by mohla být pro vás. A navíc ušetříte zhruba dvacet korun.

S půl milionem stažení se mezi úspěšné hry na tomto seznamu řadí také AngL. Pro anglicky mluvící je jasné, že to zde bude o úhlech. K této hře je potřeba zapojení všech mozkových závitů a cíl hry je vcelku jednoduchý – kulička se musí dostat k diamantu. Docílíte toho pomocí různého natáčení trojúhelníků, od kterých se kulička bude odrážet. Úroveň náročnosti se samozřejmě stupňuje a vývojáři slibují ke stávajícím 85 levelům další, které jsou na cestě.

Hra Magibot by se dala popsat jako fantasy strategie. Máte za úkol vyslat kouzelného robota (nebo robotického kouzelníka?) na planetu a díky jeho schopnostem překonávat různé překážky. Ve hře je připraveno 40 levelů, které zaberou čas a při kterých se nejednou budete muset zamyslet. Hra běžně stojí stovku, ale nyní je zcela zdarma. Sleva trvá zhruba 4 dny, takže nemusíte úplně spěchat a v mezičase můžete vyzkoušet jiné hry z našeho výběru.

Aplikace ve slevě 💰

Velká část z nás ví, jak moc je auto nákladné na provoz. Pokud chcete mít přehled nad jeho náklady, můžete si stáhnout aplikaci Car Cost Complete. Aktuálně vás vyjde na 27 korun (místo 80 Kč) a k dispozici je nespočet možností včetně výběru typu paliva auta, kalkulačky spotřeby nebo třeba připomínek k servisu a prohlídkám.

Pokud nejste génius nebo si na všechny svá hesla nevedete deník, pravděpodobně máte k nějakým službám stejné nebo alespoň podobné heslo. Personal Vault PRO nabízí sofistikované řešení pro všechny, kteří svoji bezpečnost ohrožují stejnými hesly, které používají téměř všude. Appka vám umožní generovat silné hesla dle vašich potřeb, uchování hesel a také podporu biometrického zabezpečení. Tuto aplikaci navíc můžete nyní mít téměř za půlku (60 Kč místo 100 Kč).

Chcete pracovat za obrazovkou monitoru, hrabat se v kódech a vydělávat jako vývojář? Pro začátek by vám mohla pomoct aplikace Learn C#. S tímto jazykem se stále pracuje a díky tomu, že byl vytvořen Microsoftem, je dost pravděpodobné, že ještě nějakou dobu bude aktuální. Za zhruba 40 korun se tak můžete naučit základy kódování.

Poweramp patří mezi top ekvalizéry na Google Play Store. S více než 5-ti miliony stažení a více než čtvrt milionem kladných recenzí je tak možno jej doporučit. Za zhruba 30 korun se jedná opět o poměrně výraznou slevu a za své peníze dostanete prověřený produkt.

Kdybyste náhodou nevěděli, jak pít, appka Hydro Coach vás to naučí. Vtipy stranou, v této aplikaci se dozvíte hydratační faktory různých tekutin a naučí vás dodržovat správný a zdravý pitný režim. Jednoduché a moderní prostředí podporuje češtinu a v pití (vody) můžete soutěžit i se svými přáteli.

Pokud chcete vydělávat ještě mnohem více než „běžný“ vývojář, dejte se na dráhu SAP vývojáře. Na vývoji této platformy stojí nejdůležitější části každé země jako jsou vodárny, plynovody, obrovské továrny a pokud se nemýlím, tak i elektrárny. Aplikace SAP T Code Dictionary má sice velmi malý počet stažení, ale jako pomůcka nebo tahák pro SAP vývojáře by mohl sloužit dobře.

Hry ve slevě 🤑

Pro všechny milovníky simulátorů je právě teď ve slevě dostupný Train Simulator PRO. Podle recenzí se jedná o jednu z nejlepších her tohoto druhu. Train Simulator nabízí propracovanou grafiku, několik lokomotiv, měst a několik set čtverečních kilometrů trati.

Zombie apokalypsa se blíží! Teda alespoň ve hře Zombie Night Terror. V této hře jste však vy ten, kdo vytváří Zombie apokalypsu. Jste mozkem operace a zombies jsou vaším prostředkem k úspěchu ve hře. Jedná se tak o hru, ve které využijete strategické schopnosti. Se slevou téměř 90 korun se navíc jedná o velmi dobrou koupi.

Pro děti mladšího věku se hodí aplikace s procvičením matiky. Můžete nastavovat horní hranici čísel podle toho, kolik jich vaše díte zná a umí (10, 20, 30, 50, 100). Součástí jsou příklady, které mají na různých místech vynechaná čísla. Dítě pak má na výběr odpovědět z několika možností. Výhodou je absence reklam, takže vaše dítě neklikne na nic podezřelého nebo nevhodného.

Zbraně jsou pro mnohé zálibou, koníčkem nebo i prací. Díky této aplikaci se můžete naučit, jak různé zbraně složit a rozložit. K dispozici je velké množství zbraní různých typů z celého světa. Našel jsem zde dokonce i zástupce z České zbrojovky, takže pokud jste fanoušek nebo vás zajímá práce zlatých českých ručiček, máte možnost se na ni podrobně podívat.