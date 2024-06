Kuriózní statistika Steamu: uživatelé utratili přes 500 miliard za tituly, které ani nespustili

Slevové akce jsou často tak výhodné, že nákupu nových her nelze odolat

Řada hráčů si ale následně na zakoupené tituly nikdy nenajde čas

Podle dostupných odhadů leží uživatelům na Steamu nehrané hry v hodnotě 538 miliard korun

Nakupování videoher ve velkém při různých slevových akcích se stalo běžnou praxí pro řadu uživatelů. Ostatně není se čemu divit, když na platformách jako je Steam se často objevují tituly i s 90% slevami, kterým je jen těžké odolat. Touha vlastnit hru za výhodnou cenu je ale v mnoha případech mnohem větší, než chuť si onu hru poté zahrát. To alespoň vyplývá ze statistik, které zveřejnil server PCGamesN.

Hráči hry kupují, ale poté je nehrají

Gigant na poli prodeje her měří řadu různých statistik, včetně těch, jak moc hráči různé hry hrají. Obzvláště zajímavá je tato statistika při porovnání toto, kolik hráči stráví ve hrách, které si koupí během slevových akcí za výhodnou cenu. Podle dostupných odhadů je na účtech na Steamu spousta her, které si sice hráči koupili, ale nikdy je nespustili – konkrétně se jedná o hry za odhadem 19 miliard dolarů (cca 538 miliard korun s daní), což je vzhledem k přibližné miliardě účtů v průměru 19 dolarů nikdy nespuštěných her na jeden účet (cca 538 korun s daní).

V potaz je potřeba brát také fakt, že určité procento účtů je neaktivních a některé si nikdy hru nezakoupily či neuplatnily žádný kód z nákupu fyzické verze, tudíž skutečná průměrná částka na jeden účet bude nejspíše ještě o něco vyšší. Jen pro představu, jedná se o částku, která například odpovídá hrubému domácímu produktu některých států, například Jamajky. Bez viny přitom není většina hráčů – jestli mezi ně patříte a kolik máte na svém účtu her, které jste si sice koupili, ale nikdy si je nezahráli, se můžete přesvědčit sami na stránkách SteamIDFinder.