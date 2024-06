Xbox pro fanoušky cloudového hraní? Patent odhalil zrušenou konzoli

Project Keystone měl být levnou vstupní branou do světa cloud gamingu

Microsoftu se ale nepodařilo stlačit jeho cenu dostatečně dolů, a tak projekt zrušil

Xbox nově rozšiřuje svůj cloud gaming i skrze Amazon

Nedávno objevený patent vrhl světlo na ambiciózní, ale nerealizovaný projekt Microsoftu – specializovanou cloudovou konzoli Xbox s kódovým označením Keystone.

Příliš drahé řešení

Malá kompaktní konzole měla zjednodušit přístup ke službě Xbox Cloud Gaming a tak trochu připomínala maličkou verzi Xbox Series S. Patent, který v roce 2022 podal Chris Kujawski, hlavní designér Microsoftu stojící za konzolemi Xbox Series S a X, odhalil inovativní funkce Keystone.

S projektem se svého času počítalo a Microsoft údajně vyráběl i prototypy, ale projekt byl nakonec zrušen kvůli financím. Microsoft prý nebyl schopný dostat výrobní náklady dostatečně nízko tak, aby se mohlo zařízení prodávat hráčům za cenu kolem 100 dolarů. A prodávat něco takového třeba za 199 dolarů v době, kdy Xbox Series S stojí 299 dolarů a ještě je velice často v různých slevových akcích a bundlech, by asi velký smysl nemělo.

Raději aplikaci

Namísto projektu Keystone se Microsoft nakonec přeorientoval na vývoj vlastní aplikace Xboxu pro chytré televize, která se na TV od Samsungu dostala v roce 2022. Skrze ni můžete na vybraných televizích streamovat hry kompatibilní se službou Xbox Cloud Gaming v rozlišení 1080p a při až 60 snímcích za sekundu.

Jde tak o softwarovou alternativu k neexistujícímu hardwarovému řešení v podobě zrušeného Keystone. Jenže zatímco Keystone prozatím zůstává ve fázi zbožného přání a třeba na něj ještě někdy dojde, Microsoft se snaží v rozšiřování svého řešení cloudového hraní pokračovat dál. A tentokrát si plácnul s Amazonem – členové služby Xbox Game Pass Ultimate si totiž budou moct hrát tituly z Xbox Cloud Gaming na zařízeních Amazon Fire TV.

Toto partnerství nabízí levný vstupní bod pro nové i stávající hráče, neboť vyžaduje pouze zařízení Fire TV Stick, bezdrátový ovladač s technologií Bluetooth a členství v programu Xbox Game Pass Ultimate. A samozřejmě alespoň trochu solidní internet.

Hledání růstu

Microsoft tak očividně hodlá růst jinde než v tradičním byznysu herních konzolí, kde to moc nejde. Jednak to nejde Microsoftu jako takovému, kdy se současná generace Xboxu údajně neprodává nijak zázračně, ale obecně to nejde žádné konzoli.

I aktuální úspěšný PlayStation 5 a veleúspěšný Switch od Nintenda se prodávají pořád tak nějak podobně, jako libovolná předchozí úspěšná konzole. Herní firmy tak kvůli neustále rostoucím nákladům na vývoj musí hledat růst jinde, a právě tady přichází ke slovu cloudové hraní, jehož potenciál je teoreticky násobně větší, než u tradičních konzolí.