Konkurence pro Twitter? Meta chystá Instagram zaměřený na text

Sociální síť Twitter se od převzetí Elonem Muskem potýká s největší krizí ve své historii. Miliardář totiž neváhal využít své pravomoce jakožto neomezeného majitele a svými mnohdy ukvapenými rozhodnutími stál platformu nejen její pověst, ale také peníze řady investorů a v neposlední řadě také plejády uživatelů. Ačkoli se zdá, že Musk konečně přenechá exekutivu někomu jinému, konkurence se stále slabé chvilky Twitteru pokusí využít.

Alespoň to se dá vyčíst z tweetu Lii Haberman, která zveřejnila marketingové detaily o chystané alternativě k Twitteru od společnosti Meta. Ta by měla fungovat v rámci Instagramu, nicméně chystaná aplikace se nápadně podobá právě síti s modrým ptáčkem ve znaku, přičemž popis fungování se přímému srovnání nikterak zvlášť nevyhýbá. Podle Haberman nebude nová aplikace alespoň prozatím fungovat samostatně, ale půjde se do ní přihlásit se stávajícím instagramovým účtem.

Based on a (somewhat blurry) example I got, Meta's new app looks a lot like Twitter.

So, could this take over all the Twitter screenshots we've been seeing on the Feed lately? Maybe.

It’s impossible to predict how audiences will respond but this could be an alternative. pic.twitter.com/xgQa1kUjCl

— Lia Haberman (@liahaberman) May 19, 2023