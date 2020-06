Konečně! Facebook pro iOS se převléká do tmavého, Android bude následovat

Facebook o víkendu začal s postupným uvolňováním tmavého režimu pro uživatele. V redakci zatím do okruhu vyvolených nepatříme, nicméně z dostupných informací lze usuzovat, že se nové podoby aplikace dočkali nejprve někteří uživatelé iOS. Na Androidu pak podle všeho distribuce nové verze zatím nezačala. To je však už zřejmě jen otázkou několika dní, podobu tmavé verze Android aplikace jsme měli možnost vidět už před pár týdny.

So I have dark mode on Facebook now. 😍 #darkmode #facebook #iOS14 pic.twitter.com/AuC5uYoMJ2

— 🐍🏀💜💛 (@NotFridayCraig) June 26, 2020