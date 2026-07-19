Konec tradičních tlakoměrů? Chytrý prsten Signal Ring přichází ze zcela novým řešením

- Startup Vital Signals tvrdí, že jejich prsten zvládne měření krevního tlaku
- Rozdíl oproti ostatním spočívá v tom, že Signal Ring to má umět v reálném čase
- Do prodeje půjde v přepočtu za něco málo přes 10 tisíc korun už v říjnu
S chytrými prsteny se v posledních letech roztrhl pytel a pro řadu lidí jde o zajímavou alternativu ke klasickým chytrým hodinkám či fitness náramkům. Nový hráč na trhu chce posunout laťku nad rámec základního sledování spánku a měření srdeční frekvence. Startup Vital Signals představil Signal Ring, který údajně poskytuje přesné hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku přímo z prstu, čímž zcela eliminuje potřebu tradiční a objemné manžety na paži.
🔥 Exkluzivní akce pro 40 nejrychlejších: Pixel 10 Pro ve slevě a se sluchátky za 5 490 Kč zdarma!
Měření tlaku přímo z prstu
Signal Ring se zaměřuje na segment, ve kterém v současné době dominují chytré prsteny jako Oura Ring 5 a RingConn Gen 3 – oba sice poskytují přehledy o vývoji krevního tlaku a cévních parametrů, ale neukazují přímé hodnoty. Podle zprávy agentury Bloomberg slibuje nový prsten od Vital Signals, že nepřetržité monitorování hypertenze bude stejně jednoduché jako nošení snubního prstenu. Zařízení využívá pokročilé optické senzory a specializované algoritmy k detekci kolísání krevního tlaku v průběhu dne, na rozdíl od jednorázových měření pomocí manžet na měření krevního tlaku, která mohou být zkreslena různými faktory.
Díky možnosti automatického zaznamenávání hodnot mohou uživatelé zaznamenávat své údaje o krevním tlaku i během noci a všechny naměřené hodnoty si zobrazit v grafech. Je potřeba zmínit, že uživatelům se i nadále doporučuje, aby se posadili, uvolnili se pomocí dechových cvičení a ručně spustili měření pro co nejlepší výsledek. Data lze synchronizovat se zdravotními aplikacemi od Applu i Googlu. K zobrazení výsledků měření krevního tlaku je nutné mít v telefonu datové připojení, protože data se zpracovávají v cloudu a za zmínku stojí, že Vital Signals po vás nechtějí žádné předplatné.
Chytrý prsten Signal Ring za 399 dolarů (cca 10 200 korun s daní) se řadí do prémiového segmentu trhu s chytrými prsteny a přímo konkuruje špičkovým modelům značek Oura a Samsung. Vital Signals vsází na své jedinečné funkce pro sledování krevního tlaku, jimiž chce ospravedlnit svou prémiovou cenu. Tento chytrý prsten je již nyní k dispozici k předobjednání a jeho dodávky by měly začít koncem října. Pokud se jeho smělá lékařská tvrzení osvědčí v praxi, mohlo by to zásadně změnit situaci na trhu s nositelnou zdravotnickou technikou. Nutno podotknout, že Signal Ring prozatím nezískal potřebné certifikace od FDA.