Konec označení iPhonu, jak ho známe? Mělo by se změnit, tvrdí tvůrce ikonického prefixu

Apple u řady produktů a služeb používá známou předponu i

V posledních letech od používání tohoto prefixu u vybraných produktů ustupuje

Jeho tvůrce se nyní domnívá, že nastal čas jej opustit úplně

Malé písmeno „i“ je neodmyslitelně spjato s produkty od společnosti Apple. V minulosti gigant z Cuperina nevynechal jedinou příležitost, kdy mohl ono písmeno umístit před název nového produktu či služby. Ačkoli se v poslední době od této praxe odchýlil, ostatně v názvech produktů jako Vision Pro či AirTag malé i nenajdeme, přesto si některé výrobky a služby tento prefix stále ponechávají. Podle tvůrce ikonického prefixu Kena Segalla by měl Apple své produkty přejmenovat a toto písmeno odstranit, neboť „už postrádá smysl“.

Nastane konec známého prefixu i?

Ken Segall byl kreativním ředitelem reklamní agentury, kterou si Steve Jobs vybral nejprve pro společnost NeXT a později pro Apple. Tuto roli zastával 12 let a během té doby se proslavil mnoha slavnými reklamami Applu. Mimo jiné byl kreativním ředitelem reklamní kampaně Think Different a slavné reklamy Crazy Ones, avšak největší vliv měl pravděpodobně na implementaci předpony i pro produkty Applu. Ta se začala zavádět v roce 1998, kdy Apple pracoval na novém počítači s průhledným designem, který označoval jako MacMan. Segall na společnost naléhal, aby použila předponu i, aby zdůraznila tehdy nové možnosti připojení k internetu, které zařízení nabízelo.

Apple poprvé opustil předponu i v roce 2007, kdy uvedl na trh Apple TV. Všeobecně se očekávalo, že se bude jmenovat iTV, nicméně v tomto případě šlo spíše o pragmatické rozhodnutí – ve Velké Británii fungovala televizní stanice ITV. Apple se nicméně k prefixu i vrátil, když o tři roky později uvedl na trh iPad. K opuštění předpony i u nových produktů se odhodlal až současný ředitel Tim Cook, který chytré hodinky pojmenoval pouze Apple Watch, nikoli iWatch, jak odborná i laická veřejnost očekávala.

Wired uvádí, že Segall si nyní myslí, že je čas, aby Apple prefix nadobro opustil. „To ‚i‘ musí pryč,“ řekl Segall. „Teď už nemá smysl. Jistě, Jobs na něm postavil Apple, ale nezapomeňte, že bylo vždy jen dílčí značkou. Možná se najdou marketingoví odborníci, kteří řeknou, že by v Applu byli blázni, kdyby předponu vypustili. Stále je před některými z nejvýdělečnějších produktů vůbec. Ale nelze ji chránit, což je pro Apple, který je známý svými inovacemi, potenciální problém,“ dodal.

Ačkoli to výslovně neříká, z jeho slov vyplývá, že by se iPhone měl stát Apple Phone. Tím by se zařadil po bok Apple TV, Apple Watch a (technicky vzato) Apple Vision Pro. Co si o této změně myslíte vy, naši čtenáři? Dejte nám vědět do komentářů.