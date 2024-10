Konec označení Galaxy? Samsung zvažuje radikální změnu

Samsung údajně zvažuje vypuštění značky Galaxy

Týkat se to má především prémiových smartphonů z řady S a Z

Jestli dojde jen ke zkrácení názvu, nebo představení zcela nového označení, není prozatím jasné

Když se řekne Samsung, řadě lidí automaticky naskočí označení Galaxy. To především v minulosti odlišovalo modelovou řadu zařízení s operačním systémem Android od toho s konkurenčními Windows (nejdříve Mobile, později Phone), které naopak nesly název Omnia. Po ukončení spolupráce s Microsoftem v mobilním byznysu se označení Omnia ztratilo, avšak Galaxy přetrvává do dnešních dní. To by se podle informací serveru etoday mohlo v dohledné době změnit, minimálně pro některá zařízení.

Konec označení Galaxy pro prémiové smartphony?

Značka Galaxy sice patří mezi ty hodnotnější v mobilním světě, avšak z hlediska názvosloví už postrádá smysl. Stejně tak prodlužuje názvy některých zařízení, které jsou pro běžného zákazníka hůře uchopitelné. Samsung proto zvažuje poměrně radikální krok – v případě nejvybavenějších řad by mohl vypustit slovíčko Galaxy z názvu. Konkrétně by se to mělo týkat řady S a řady Z, tedy vlajkových modelů a skládaček. Hlavním důvodem této změny má být vytvoření image značky, která vyzařuje prémiový charakter špičkových zařízení, aby mohla lépe konkurovat společnostem jako Apple a Google, které se zaměřují především na kvalitu, a ne na kvantitu. Ve hře je také vytvoření zcela nové prémiové značky.

Změna se nemá dotknout nižších řad, jako jsou ty s označením A, M či F. Značka Galaxy také nejspíše zůstane v případě příslušenství, jako jsou kupříkladu sluchátka. Server zdůrazňuje, že Samsung o změně uvažuje přinejmenším od začátku letošního roku, vzhledem k tomu, že Lee Young-hee, šéf globálního marketingu Samsungu na veletrhu CES 2024 řekl: „Galaxy má tolik řad, že chápu, že lidé očekávají nový název, až nastane inovativní zlom.“

Jestli se Samsung k tomuto kroku nakonec odhodlá je otázkou. Přeci jen mezi řadou uživatelů je pojem Galaxy dobře známý a pojí se s ním jistá prestiž. Vypuštění názvu jen z některých řad by také mohlo působit zmatečně. Jeden ze zasvěcených pracovníků v oboru se k tomuto vývoji vyjádřil s mírnou skepsí: „Bude třeba vzít v úvahu mnohé, například marketingové náklady spojené se změnou, nebo přidáním značky.“ Na druhou stranu je Samsung údajně již rozhodnutý. Ačkoli chystaná řada S25 možná nebude uvedena na trh s novou značkou, podle zprávy je velmi pravděpodobné, že se tak stane v některé z budoucích iterací.