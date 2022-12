Konec dobrý, všechno dobré? Elon Musk se setkal s Timem Cookem

Elon Musk se v tomto týdnu opřel do společnosti Apple. Novopečený majitel Twitteru si stěžoval na to, že firma z Cupertina na jeho síti výrazně omezila reklamní činnost. Dokonce mu prý i začala vyhrožovat odstraněním aplikace Twitter z App Store. Už to vypadalo, že excentrický miliardář vyhlásí nejcennější firmě světa otevřenou válku, ale namísto toho jsme se od něj dočkali následujícího videa z Apple Parku.

Thanks @tim_cook for taking me around Apple’s beautiful HQ pic.twitter.com/xjo4g306gR — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022

Musk se na základně Applu setkal s Timem Cookem a konverzaci s ním si pochvaloval. Oba šéfové si vyjasnili situaci ohledně možného odstranění aplikace Twitter z App Store – prý se jednalo o nedorozumění a Apple nad tímto krokem nikdy neuvažoval.

Od Muska jsme se už bohužel nedozvěděli, zda s Timem Cookem probírali témata inzerce nebo výše poplatků za transakce v App Store, kterým se dočasný šéf mikroblogovací sociální sítě ve svých příspěvcích věnoval. A to zřejmě proto, že mu takto uniká 30 procent z každé platby za službu Twitter Blue. Podle smířlivého tónu každopádně usuzujeme, že válečná sekera je zakopána a že se Musk bude moci naplno věnovat dalším činnostem týkajících se jeho firem.