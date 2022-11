Elon Musk kritizuje Apple. Ten prý Twitteru hrozí odstraněním z App Store

Po koupení Twitteru Elonem Muskem se tam pořád něco děje, a to jak na sociální síti, tak i v samotné firmě. Miliardář po svém nástupu poměrně nevybíravým způsobem propustil víc než polovinu zaměstnanců, a dokonce se začalo šuškat, že by tento odliv mohl přispět ke konci samotného Twitteru.

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Provoz společnosti je z největší části financován příjmy z reklamy, ovšem Muskovo dosavadní počínání inzerenty spíše odrazuje. Ruce pryč od této mikroblogovací platformy dává například Apple, který se ještě v prvním kvartále letošního roku podílel na příjmech Twitteru největší měrou ze všech – jeho „příspěvek“ 48 milionů dolarů tvořil 4 procenta celkových příjmů.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Omezení inzerce jablečné firmy Muska rozčílilo – nejprve ji nařknul z toho, že omezuje svobodu slova, následně pak vytáhl slova o tom, že Cupertino zneužívá svého postavení na trhu a že prý dokonce plánuje odstranění aplikace Twitter z App Store, aniž by toto rozhodnutí podpořilo nějakými relevantními důvody. Podle informací serveru New York Times za to prý může závadný obsah, který se čas od času na Twitteru objeví, například nahota nebo rasová nesnášenlivost. Musk také zkritizoval nutnost platit 30procentní poplatek za prodej aplikací skrze App Store, což je věc, kvůli které s Applem válčí tvůrci hry Fortnite a několik dalších firem.

Bude zajímavé sledovat, zda se konflikt mezi Applem a Twitterem urovná, nebo přeroste v dlouhotrvající boj, který si vyžádá nějaké déle trvající následky.