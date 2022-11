Elon Musk se ohání vlastním smartphonem. Tohle by muselo nastat, aby jej vyrobil

Zdá se, že v posledních týdnech bychom těžko hledali den, kdy Elon Musk nerozvířil debatu na Twitteru, který si nedávno koupil. Ať se již jedná o nelítostné propouštění, změny v ověřování uživatelů platformy, nebo v obnovení přistupu dříve zablokovaným účtům, mezi kterými byl například bývalý prezident USA Donald Trump.

Jedním z hlavních cílů, které si Musk klade, je podpora svobody slova, a tedy umožnit každému vyjádřit svůj názor. To by mohlo vést některé uživatele k vyjadřování i velice krajních názorů, které v případě, že neporušují ničí práva, by nebyla na platformě moderována. Vzhledem k přísným pravidlům Apple Store a Google Play se na základě těchto obav vedou i debaty, zda se Apple a Google po nahlášení některých příspěvků nerozhodnou aplikaci pro Twitter ve svých obchodech zakázat.

Jak by v takovém případě měl Elon reagovat napsal na Twitter Liz Wheeler. Podle něj by měl ředitel automobilky Tesla přijít s vlastním telefonem postaveným na vlastním operačním systému, který by umožnil uživatelům Twitter stáhnout do mobilu. Na tento návrh následně Musk odpověděl, že doufá, že se tak nestane, ale že by v krajním případě vlastní telefon vyrobil.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

Otázkou je, zda se tak Musk snaží pouze upoutat pozornost, či zda se jedná o reálnou variantu, kterou by případně zvažoval. Pro uživatele telefonů s Androidem by se i po smazání z obchodu Google Play nabízela možnost nainstalování skrze APK soubor, uživatelé iPhonů by však měli smůlu. Stále by ale zůstala možnost dostat se na sociální sít skrze mobilní prohlížeč, Musk se tedy prozatím nejspíše nemá čeho bát.