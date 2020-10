Kolik budou stát letošní iPhony? Cena má startovat pod 20 tisíci Kč

Premiéra nových iPhonů se blíží, ke slavnostnímu odhalení by podle posledních spekulací mělo dojít v úterý 13. října. Letos se dočkáme 4 nových jablečných telefonů, kromě nástupců loňských modelů Apple ukáže ještě zbrusu nový iPhone 12 mini, který bude na současném trhu smartphonů poměrně neobvyklým zjevením – nabídne pouze 5,4“ displej s tenkými okolním rámečky, takže ve výsledku by mohl být fyzicky ještě menší než iPhone SE. A kromě toho by mohl zaujmout příjemnou cenou.

Podle nejnovějších úniků by měl nejlevnější podzimní iPhone stát 649 USD. To je v současnosti například cena iPhone Xr se 128 gigabajty paměti, který na českém trhu přijde na 19 490 korun. Základní varianta iPhone 12 a 12 mini by měla obsahovat „pouze“ 64GB úložiště, což koresponduje s nedávnými informacemi, které zveřejnil Jon Prosser.

Apple’s first shipment of final iPhone 12 units is going out to distributers on October 5th

The shipment includes:

iPhone 12 mini 5.4

(Definitely the final marketing name)

-64/128/256

iPhone 12 6.1

-64/128/256

Event on October 13, as I mentioned before.

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020