Kolik Apple platí za integraci ChatGPT do iPhonů? Budete překvapeni

Apple na podzim integruje do svých operačních systému službu ChatGPT

Přestože její využívání není zrovna nejlevnější, Apple nebude platit společnosti OpenAI ani cent

Přínosem pro OpenAI má být 1 aktivních zařízení a spousta potenciálních předplatitelů placených verzí

Na začátku tohoto týdne se uskutečnila vývojářská konference Apple WWDC, na které kalifornský gigant představil vlastní umělou inteligenci. Nové AI funkce Apple zakoření letos na podzim do svých stěžejních operačních systémů iOS, iPadOS a macOS, využívat je budou moci majitelé novějších jablečných zařízení. Snadnější úkony budou počítány přímo na samotných zařízeních, na ty složitější si Apple vzal na pomoc řešení ChatGPT od společnosti OpenAI. Kolik za tuto spolupráci Apple platí?

Apple neplatí OpenAI ani cent

Podle zjištění informátora Marka Gurmana ze serveru Bloomberg prý Apple za integraci ChatGPT do svých systémů neplatí ani cent, přestože každé použití této služby stojí společnost OpenAI nemalé peníze. Podle Gurmana Apple přesvědčil OpenAI argumentem, že propagace služby ChatGPT na více než 1 miliardě aktivních zařízení je cennější než samotné peníze.

Z masového rozšíření na jablečné produkty nicméně může OpenAI vytěžit nemalé prostředky. Přestože základní použití ChatGPT je na operačních systémech Applu zdarma, lepší výsledky a více funkcí uživatelům poskytnou placené verze Plus, Teams nebo Enterprise. I tyto verze lze s Apple Intelligence propojit, čímž se OpenAI otevírá nový trh s více než miliardou potenciálních předplatitelů.

Apple chce do svých systémů vpustit i konkurenční umělé inteligence

OpenAI to ale nebude mít lehké – Apple se netají tím, že chce do svých operačních systémů vpustit i další umělé inteligence, například Google Gemini nebo Llama od Mety. Uživatel by si prý mohl vybrat preferovanou AI podobně jako například internetový vyhledávač. Apple se pravděpodobně bojí regulačních údajů, které by případně mohly hlubokou integraci ChatGPT označit za nekonkurenční prostředí.

Dá se předpokládat, že i u integrace konkurenčních inteligencí bude Apple dbát na maximální možnou míru zabezpečení uživatelských dat. V případě ChatGPT jsou na jablečných systémech veškeré dotazy i odpovědi posílány šifrovaně, tudíž ani Apple, ani OpenAI nemá mít o aktivitě konkrétního uživatele žádné záznamy.