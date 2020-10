Kladivo na internetové giganty? EU prý chystá pro vybrané společnosti drsná pravidla

Server Financial Times s odkazem na své zdroje informoval, že v EU vzniká „hit list“ velkých technologických firem, na něž má v blízké době dopadnout tvrdší regulace. Evropská unie se nijak netají tím, že není spokojena se současným fungováním mnohých velkých hráčů na trhu.

V prosinci by proto měla Komise předložit návrh tzv. Digital Services Act, což má být pokus o komplexní regulaci mnohých odvětví internetu, počínaje ochranou uživatelských dat, přes mazání nenávistného obsahu, po ochranu dětí či pravidla online nakupování.

Seznam, o němž informují Financial Times, pravděpodobně bude součástí tohoto balíčku. Má však jít nad rámec obecných pravidel a pro několik konkrétních společností stanovit přísnější pravidla.

Rozsáhlé pravomoci a drakonické tresty

Obsah seznamu není pochopitelně znám, zatím jde pouze o nepotvrzený návrh. Vrcholní představitelé EU údajně vybírají společnosti na základě ukazatelů typu podílu na trhu, počtu uživatelů, výnosů v daném odvětví a podobně. V praxi to znamená, že na seznamu zřejmě skončí především americké společnosti. Vzhledem k tomu, že seznam má mít až 20 míst, lze očekávat, že na něm v případě jeho vzniku najdeme všechny giganty typu Applu, Googlu, Amazonu a Facebooku.

Financial Times citují zdroj obeznámený s přípravnými pracemi, podle nějž „obrovská tržní síla těchto platforem není dobrá pro hospodářskou soutěž“. Současná oprávnění EU spočívající převážně v udělování pokut, jsou však zastánci regulace vnímána jako nedostatečná. I obrovské pokuty totiž prý pro nadnárodní giganty znamenají jen určitou cenu za jejich podnikání, a nedonutí je fakticky provést požadované změny chování.

EU by tak měla získat možnost společnostem na speciálním seznamu nařídit konkrétní kroky. Mluví se zejména o povinnosti sdílet určitá data se svými rivaly, či jim umožnit vstup na své platformy. V extrémních případech by však měla EU nově mít také možnost nařídit i určité strukturální změny. Mělo by jít zejména o povinný odprodej některých částí podnikání konkurenci, či přímo rozdělení společností.

Pohled představitelů EU zřejmě dobře shrnuje další zdroj citovaný FT: „Internet, jak ho známe, je ničen. Velké platformy jsou invazivní, platí malé daně a ničí konkurenci. Tohle není internet, který bychom chtěli.“

Obchodní válka s USA na spadnutí?

Ať už s regulací tzv. Big Tech souhlasíte, nebo ne, má celá věc ještě jednu rovinu. Jak jsme již zmiňovali, většina společností, na něž se zřejmě budou zostřená pravidla vztahovat, jsou americké. Nelze přitom očekávat, že USA nechají novou legislativu bez povšimnutí. Po zavedení digitální daně ve Francii Spojené státy oznámily 25% clo na určité zboží z této členské země, přičemž celková hodnota opatření je odhadována na 30 miliard korun. Podobný krok mimochodem hrozí i ČR, která taktéž digitální daň zavedla.

Není přitom ale bez zajímavosti, že v americkém Kongresu probíhají podobné diskuze. Demokraty ovládaný výbor Sněmovny reprezentantů nedávno v téměř pětisetstránkové zprávě konstatoval, že Apple, Amazon, Facebook a Google zneužívají své postavení a doporučil je rozbít do několika menších společností.

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis pak nedávno prohlásil, že pokud USA neodstraní cla v hodnotě 160 miliard Kč zavedená na EU kvůli (podle WTO a USA) nezákonné podpoře Airbusu, budou následovat reciproční opatření od EU.

Připravovaná regulace by tak byla další výraznou eskalací vznikající obchodní války mezi USA a EU, která by jistě neprospěla ani jedné straně.