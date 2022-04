Když Microsoft, tak my taky. Sony zvažuje nasadit reklamy do her

Před pár dny jsme vás informovali o budoucích plánech Microsoftu, které zahrnovaly implementaci reklam do free-to-play her. Ačkoli z této zprávy hráči zrovna neskákali radostí, podle dostupných informací by se nemělo jednat o nic agresivního, ale spíše o doplněk na pozadí. Jak to nyní vypadá, Microsoft není sám, kdo nasazení reklam do her zvažuje – údajně letos se stejným krokem přijde také Sony.

Také s touto informací přišel server Insider, který už dříve odhalil totožné plány u Microsoftu. Pro vývojáře by se mělo jednat o další zdroj příjmů a alternativu (nebo doplněk) ke stávajícím monetizačním modelům, kterým dominují mikrotransakce, povětšinou kosmetického rázu. Sony chce podle spekulací nasadit reklamy ve free-to-play hrách podobným způsobem jako Microsoft, tedy na pozadí, aby hráče příliš nerušily.

Zároveň by ale firma z Tokia odměnila aktivnější hráče, kteří by obětovali trochu svého času a zhlédli nějakou tu reklamu přímo ve hře. Jakou formou, to bohužel není známo.

Product placement a reklamy nejsou ve hrách ničím novým – objevují se v různých titulech už od přelomu milénia. Za všechny můžeme zmínit například billboardy ve hře Burnout Paradise či energetický nápoj Monster v Death Stranding.