Microsoft plánuje implementovat reklamy do her na Xboxu. Na hratelnost by neměly mít vliv

Microsoft, výrobce populární herní konzole Xbox, podle serveru Insider zvažuje možnost implementace reklam do free-to-play her. Zdroje obeznámené se situací tvrdí, že reklamní sdělení by neměla mít vliv na hratelnost a měla by se objevovat jen jako doplněk v herním prostředí, například v podobě billboardu u silnice v závodních hrách. Přesné plány Microsoftu na implementaci reklam do her jsou ale zahaleny rouškou tajemství, neboť je společnost odmítla komentovat.

Dle informací Insideru ale Microsoft naštěstí nechce nasadit reklamy v takové podobě, aby působily rušivě. Z toho důvodu údajně zvažuje vytvoření „soukromého tržiště“, do kterého by měly přístup jen předem vybrané společnosti. V Redmondu si také nechtějí nechat všechny zisky pro sebe, ale chtějí se s vývojáři dělit. Je pravděpodobné, že Microsoft chce tímto způsobem nalákat více vývojářů k vytváření free-to-play her a zároveň si zajistit i jiný zdroj příjmů, než jsou mikrotransakce.

Pozitivní zprávou také je, že Microsoft zvažuje implementaci reklam pouze u her typu free-to-play, nikoliv u svých plnohodnotných titulů. Reklama ve hrách každopádně není nový koncept, ale objevuje se v titulech už od přelomu milénia. Sdělení inzerentů se v minulosti objevovala například ve hrách Burnout Paradise, Skate, NHL, Saints Row 2 nebo také Death Stranding.