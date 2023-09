Kam putují staré iPhony? Nejčastěji do výkupu, anebo rovnou do šuplíku

Nejvíce lidí starý iPhone pošle do výkupu, anebo jej daruje po kruhu rodinném

Překvapivě hodně lidí potvrdilo, že si použitý telefon prostě jen nechá doma v šuplíku

Představení nových iPhonů se blíží, dle oficiálních informací od Applu se uskuteční již příští týden v úterý. To znamená, že celá řada lidí řeší klasický palčivý problém – kam s ním, myšleno se starým iPhonem. Na tuto otázku jsme v praktické rovině odpovídali již v samostatném článku. Agentura CIRP však přináší zajímavý průzkum k tomuto tématu.

Jaký život dopřejete starému iPhonu?

Studie Consumer Inteligence Research Partners (CIRP) mapuje informace od zákazníků sebrané od června 2022 do června 2023. Hlavním úkolem je přitom zjistit, co dělají uživatelé se starým iPhonem, když si jdou pro nový. A případně, jak moc se to liší v závislosti na stáří používaného modelu.

Jak se dalo očekávat, v průměru nejvíce zákazníků rovnou na pultě obchodu pošle svůj starý iPhone do výkupu, aby získali slevu na nákup nového zařízení. V číslech to činí 39 % z celku, nicméně hovoříme o trhu v USA. V Česku to ale pravděpodobně nebude o moc odlišné, výkup tady nabízí všichni velcí prodejci elektroniky.

Co je možná překvapivé, téměř stejný počet lidí, konkrétně 30 % dotazovaných, si starý telefon prostě ponechá. Zde hodně záleží na staří samotného přístroje – čím novější je, tím méně lidí si jej nechává doma. U zařízení starého rok je to zhruba 22 %, u zařízení staršího 3 let je to 38 % lidí.

Třetí nejčastější scénář je, že použitý mobil skončí u kamarádu nebo u rodinných příslušníků (13 % v průměru). CIRP se výslovně nezmiňuje o tom, jestli jde o odprodej, nebo o dárek. Nicméně zařízení tak neputuje daleko. Zajímavé je, že čím novější mobil je, tím víc lidí jej raději pošle dál v kruhu kamarádů nebo rodiny, než aby jej odnesli do výkupu. Lze očekávat, že se svými známými domluví v případě prodeje lepší cenu.

Zbytek jsou už jen jednotky procent: 6 % lidí uvedlo, že se jim starý telefon rozbil nebo byl ztracen, dalších 6 % lidí jej cíleně recykluje a dalších 6 % jej prodá na internetu. Zbytek případů v grafu zanesen není, palčivá otázka však již brzy čeká celou řadu nových uživatelů. Jak to máte vy, už jste se rozhodli?