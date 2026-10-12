Jsou to vyhozené peníze! Šéf Nothingu se tvrdě opřel do iPhonu Duo

- iPhone Duo, první skládací telefon od Applu, se nezadržitelně blíží do prodeje
- Ti, kteří ho již měli možnost vyzkoušet, se shodují na tom, že se jedná o povedené zařízení
- Ne ale Carl Pei, zakladatel značky Nothing, dle kterého za ty peníze nestojí
Pravděpodobně nejočekávanější telefon poslední dekády, iPhone Duo, byl představen počátkem září a koncem října se dostane oficiálně do prodeje. Očekávání vložená do této první skládačky od Applu byla obrovská a víceméně se je povedlo, až na pár výjimek, naplnit. Ne všem se ale iPhone Duo trefil do vkusu a Carl Pei v něm vidí telefon, který si svou vysokou cenu neobhájí.
iPhone Duo jsou vyhozené peníze
Ačkoliv jsou první reakce na iPhone Duo vesměs pozitivní, ne každý je z něj nadšený a jedním z jeho nejhlasitějších kritiků je Carl Pei. Ten stál u zrodu populární značky OnePlus a také společnosti Nothing, kde aktuálně zastává funkci generálního ředitele. Dle tohoto vizionáře jsou peníze vynaložené za iPhone Duo vyhozené a telefon za ně nestojí.
Co se mu vlastně nelíbí? Je toho víc a v první řadě je to absence teleobjektivu i technologie Face ID. Ty najdeme třeba u nového iPhonu 18 Pro, který stojí výrazně méně (34 990 Kč vs 54 990 Kč) a má také lepší selfie kamerku. Obecně mu vadí hlavně to, že uživatel platí víc a dostane méně, což je vlastně opodstatněná kritika.
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Apple své produkty umí prodat
Carl ve svém reelu zmiňuje také to, že drtivá většina postů týkajících se iPhonu Duo se točí jen okolo oné slavné přechodové animace a ne okolo telefonu jako takového. Tuto animaci sice pochválil, včetně toho, že Apple věnuje pozornost právě takovým detailům, ale nakonec jde jen o animaci a šikovní vývojáři ji byli schopni zkopírovat na jiné skládačky do 24 hodin.
Známý vizionář zmiňuje i to, že skládačky jsou mezi námi spoustu let a s trochou nadsázky se o ně do doby, dokud s nimi nepřišel Apple, nikdo nezajímal. To, že kalifornský gigant své produkty umí prodat, ačkoliv nikdy nejsou prakticky v ničem první, je známá věc a právě to, že se mu povede svět skládaček pořádně nakopnout, se prorokovalo ještě před premiérou této očekávané novinky.
Skoro 55 tisíc jen za velký displej a hezkou animaci?
Dle Carla Peie je zkrátka 54 490 Kč, kolik stojí iPhone Duo v Česku, za větší displej a stylovou animaci až příliš mnoho a první skládačka od Applu za ty peníze nestojí. To je možná pravda, ale možná by nebylo od věci odpovědět nejenom slovy, ale i činy – věříme, že je skládačka značky Nothing již v přípravě a napraví to, v čem iPhone Duo zaostává.