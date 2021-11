Jízdní řád aktualizací One UI 4: kdy na váš Samsung přistane Android 12?

Samsung v tomto týdnu oznámil dokončení prací na novém prostředí One UI 4, které bude společně s Androidem 12 postupně vypuštěno na smartphony této korejské značky. Počínaje tímto týdnem získaly aktualizaci letošní vlajkové modely z řady Galaxy S21, ovšem již brzy dojde i na další modely. Některé se dočkají ještě v letošním roce.

Samsung zveřejnil oficiální harmonogram aktualizací pro USA, kterému by se ten evropský mohl podobat. Rozpis aktualizací má být následující:

Plán aktualizací se pochopitelně může na evropském trhu lišit, v tom americkém například mohou chybět smartphony, které se na americkém trhu neprodávaly. Na internet unikl i harmonogram aktualizací pro korejský trh, na kterém některá zařízení dostanou aktualizace rychleji.

One UI 4 (Android 12) Upgrade Notice

This is a translation of the now-deleted official Korean notice in Samsung Members.

Since the notice is deleted atm, details are subject to change.

Please take for references only. pic.twitter.com/qsAL0S6jT7

— Tron ❂ (@FrontTron) November 15, 2021