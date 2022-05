Jedno latté s NFT: Starbucks chce okolo populárního fenoménu vybudovat globální komunitu

Starbucks patří mezi celosvětově nejúspěšnější značky. Ač si o jejich kávových produktech můžeme myslet své, nelze jim upřít silný marketing a dobrou práci se zákazníky. Nyní chce řetězec ze Seattlu rozšířit své pole působnosti a naskočit na populární trend jménem NFT, tedy nezaměnitelné tokeny. Na prezentaci výsledků ze 2. kvartálu roku 2022 přednesli svou vizi generální ředitel Howard Schultz a marketingový šéf Brady Brewer.

For those of you praying that I was kidding, here's the video proof.

In an address today aimed at unionizing workers, multi-billionaire Howard Schultz revealed that Starbucks is going to get into the NFT business "sometime before the end of this calendar year" pic.twitter.com/Jb2rGjgHj4

— Jordan Zakarin (@jordanzakarin) April 5, 2022