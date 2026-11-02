Jeden promítá filmy, druhý vidí teplo: 7 mobilů, které se nebojí být jiné

- 8849 Tank 5 promítne film na stěnu stanu, za kino v kapse ale zaplatíte váhou tří telefonů
- U termokamer záleží i na tom, zda uváděné rozlišení patří snímači, nebo softwarově upravenému obrazu
- Fyzická klávesnice se vrací ve dvou nových telefonech, jejichž klávesy slouží zároveň jako touchpad
- Honor schoval do zad telefonu výsuvný fotoaparát, který z mobilu udělá malého robota; prodává ho ale jen v Číně
Když dnes položíte vedle sebe vlajkové lodě velkých značek, rozeznáte je hlavně podle tvaru fotomodulu. Kdo chce od telefonu něco opravdu jiného, třeba promítnout film na plachtu stanu, najít netěsné okno nebo psát na skutečných klávesách, musí hledat u menších čínských výrobců odolných telefonů a u startupů, které staví mobily pro úzký okruh nadšenců.
Samotné nápady nejsou nové. Samsung prodával Galaxy Beam, telefon s projektorem, už v roce 2012 a první mobil s vestavěnou termokamerou, CAT S60, přišel v roce 2016.
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Dnešní nástupci jsou ale mnohem schopnější: Galaxy Beam promítal s jasem 15 lumenů, letošní Tank 5 jich zvládne 220. Vybrali jsme sedm současných telefonů, které se prodávají nebo jsou těsně před uvedením. Jejich zvláštnosti ovšem často vykupuje vysoká hmotnost či cena.
Kino do stanu, které si samo zaostří
8849 Tank 5
Značka 8849 je outdoorová odnož čínského výrobce Unihertz a telefony s projektorem vyrábí už několik let. Loňský Tank 4 Pro promítal v rozlišení 720p, letošní Tank 5 už ve 2K a s víc než dvojnásobným jasem. Telefon položíte, namíříte na plachtu stanu nebo na stěnu a projektor si sám zaostří laserem a srovná zkosený obraz, i když nemíří přesně kolmo. Na film v zatemněném prostoru to stačí, v rozsvícené místnosti obraz vybledne.
Projektor napájí baterie s kapacitou 17 600 mAh a chladí vlastní ventilátor, který je během filmu slyšet. Výsledkem je telefon vážící kolem 700 gramů, zhruba jako tři běžné smartphony. Do těla se k tomu vešel laserový dálkoměr a silné kempingové světlo, takže Tank 5 je spíš kapesní výbava na stanování než obyčejný telefon.
Konkurenční Blackview Xplore 2 Projector je podobně těžký, promítá ale jen v DVD kvalitě: na film to stačí, drobný text už splývá. V Česku Tank 5 seženete zhruba za 22 tisíc korun.
Termokamera v telefonu: rozhoduje rozlišení i to, odkud se vzalo
Termokamera nesnímá viditelné světlo, ale tepelné záření předmětů, a ukáže tak, co oko nevidí: kudy kolem okna uniká teplo, který jistič nebo zásuvka se přehřívá, kde vede trubka podlahového topení nebo kde se ve tmě schovává zvíře. Její obraz má nesrovnatelně méně bodů než běžný fotoaparát, takže na každém dalším záleží: s jemnějším rozlišením rozeznáte i netěsnost v rohu rámu, ne jen celé studené okno. Jenže stejné číslo v tabulce parametrů nemusí u dvou telefonů znamenat totéž.
8849 Tank 5 Pro
Verze Pro je tentýž Tank 5, jen přidává termokameru FLIR a u nás stojí zhruba o pět tisíc víc, tedy 27 tisíc korun. Má tedy projektor i termokameru, ta ale ze zdejší trojice nabízí nejhrubší obraz. Díky neobvykle širokému záběru zachytí zblízka celou skříň s jističi nebo velkou část podlahy s topením. Stejný počet bodů se ale rozprostře na větší plochu, a na vzdálenějších předmětech se proto drobnosti slévají.
Těch pět tisíc navíc přitom zhruba odpovídá ceně externí termokamery do USB-C, kterou připojíte k telefonu s Androidem. Výhodou vestavěného snímače je, že ho máte pořád u sebe, a to v těle, které vydrží i hrubší zacházení.
Oukitel WP61 Ultra
Oukitel sází na snímač InfiRay, který má zhruba dvaapůlkrát víc bodů než FLIR v Tanku 5 Pro. Změří promrzlou zeď stejně jako rozpálená kamna a výrobce kolem něj postavil telefon pro dlouhé směny venku. Baterie s kapacitou 20 000 mAh nabije i další zařízení, přispívá ale k vysoké hmotnosti telefonu.
Za necelých 14 tisíc korun je Oukitel nejlevnějším modelem s termokamerou v našem výběru, přesto zachytí víc detailů než o 13 tisíc dražší Tank 5 Pro.
Ulefone Armor 28 Ultra Thermal
Ulefone láká na termální obraz s rozlišením 640 × 512 bodů. Na jeho výsledné podobě se ale podílí algoritmus SharpenAI, takže samotné číslo ještě nedokazuje, že snímač zachytí víc detailů než konkurence.
Zbytek telefonu má přitom nejblíž k běžné vlajkové lodi: čip MediaTek Dimensity 9300+ a 50Mpx hlavní fotoaparát s jednopalcovým snímačem Sony IMX989. Do těla silného 19,4 mm se vešla baterie s kapacitou 10 600 mAh a 120W nabíjením. V Česku se dá koupit za necelých 23 tisíc korun.
Dva telefony pro fanoušky fyzických kláves
Kdo psal palci na BlackBerry, má letos dvě nové možnosti a obě vypadají nápadně podobně: malý, téměř čtvercový AMOLED displej a pod ním klávesnice. Klávesy jsou podsvícené a mají dotykovou vrstvu, takže přejetím palce po nich posouváte stránku nebo kurzor v textu. Každý z telefonů ale s klávesnicí počítá k něčemu jinému.
Unihertz Titan 2 Elite
Unihertz, mateřská firma značky 8849, vyrábí telefony s klávesnicí od roku 2019 a zájem o ně nevyprchal: kampaň Titanu 2 Elite na Kickstarteru vybrala přes 4 miliony dolarů. V českých obchodech zatím není, objednat ho ale můžete přímo u výrobce v přepočtu za zhruba 10 700 korun, ke kterým při dovozu přibude DPH. Podporuje běžná česká LTE i 5G pásma.
Klávesnice tu hlavně šetří čas, protože každé písmeno si můžete nastavit jako zkratku pro krátký i dlouhý stisk a podržením jedné klávesy pak otevřete třeba kalendář. Jinak jde o telefon střední třídy s čipem MediaTek Dimensity 7400 a zadním teleobjektivem. Výrobce mu slibuje pět let aktualizací, což u malé značky není samozřejmost.
Loňský Titan 2 ve stylu BlackBerry Passport už u nás koupíte za necelých 13 tisíc korun. Má větší čtvercový displej a malou druhou obrazovku na zádech.
Clicks Communicator
Firma Clicks proslula klávesnicovými kryty pro iPhone a Communicator je její první telefon. Cena začíná v přepočtu na 14 200 korun bez dopravy a případných dovozních poplatků. První kusy mají k zákazníkům zamířit v prosinci. Do Česka ho stejně jako Titan objednáte přímo u výrobce. Oba podporují běžná česká LTE i 5G pásma. Nechybí 3,5mm jack a na výběr jsou i jiná rozložení klávesnice, například německé QWERTZ, na které jsou zvyklí i čeští uživatelé.
Zajímavější než výbava je ale záměr: Communicator má sloužit jako druhý telefon na zprávy, e-maily a hovory, ne na sociální sítě. Upravené prostředí dává do popředí komunikaci a signalizační světélko se dá nastavit tak, aby se rozsvítilo jen u vybraných kontaktů a konverzací. Telefon pak nemusíte brát do ruky pokaždé, když se něco ozve.
Honor Robot Phone: fotoaparát, který vyjede ze zad telefonu
Jediný telefon velké značky v tomto výběru je zároveň nejbláznivější a nejhůř dostupný. Honor v srpnu začal v Číně prodávat Robot Phone, ze kterého po odsunutí krytky vyjede motorizovaný gimbal s 200Mpx fotoaparátem. Ten stabilizuje záběr podobně jako samostatné kapesní kamery s gimbalem a umí sám sledovat natáčený objekt.
S asistentem Yoyo se z něj navíc stává malý robot, který na vás kývá nebo tančí. Celý mechanismus se přitom schová do těla jen o kousek tlustšího než u běžných vlajkových lodí, odolnost proti vodě a prachu ale platí jen se zasunutou kamerou.
V Číně stojí v přepočtu kolem 30 tisíc korun a Honor mezinárodní prodej zatím neohlásil. Do Evropy ho vozí specializovaní dovozci; 512GB verzi s čínským systémem lze objednat v přepočtu za 37 100 korun bez dopravy a případných dovozních poplatků.
I u telefonů je pořád prostor pro experimenty
Projektor, termokamera nebo fyzické klávesy znamenají kompromisy v hmotnosti, ceně či dostupnosti. Kdo je ale využije, může mít při výběru telefonu lepší důvod než o něco rychlejší čip nebo jiný tvar fotomodulu.
Většině lidí bude dál stačit obyčejná placka. Tyhle telefony ale ukazují, že nápady výrobcům ještě nedošly.