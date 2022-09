Je to tu: první čínská firma „zkopíruje“ Dynamic Island. Která to bude?

Poutavý nápad v podobě chytrého výřezu Dynamic Island na nových iPhonech 14 Pro ještě ani nestihl vychladnout a už po něm sahají androidoví konkurenti. A teď není řeč o modifikacích operačního systému zbastlených někde na koleni, ale o oznámení jednoho z největších výrobců na trhu – Realme.

Společnost na svém blogu zveřejnila poutavý obrázek s „průstřelem“. Hned první odstavec příspěvku však hovoří za vše a prakticky ani nepotřebuje komentář: „Co kdyby Realme UI přidal softwarový trik, aby se výřez fotoaparátu stal multifunkční vychytávkou? Uživatelské rozhraní kolem otvoru pro fotoaparát se může klidně měnit do různých tvarů i velikostí a zobrazovat příchozí hovory, výstrahy a další oznámení.“

Následně Realme vyzívá své fanoušky, aby sami zaslali návrh toho, jak si podobu této funkce představují, a to formou kresby či GIFu nebo slovním popisem. A nemusíte být zrovna raketový inženýr, abyste si domysleli, že většina tipů se inspiruje u Applu, který tento nápad zpopularizoval jako první.

Lehce provokativně se dá říct, že Realme si „umyje ruce“ na svých příznivcích, protože při případném osočení z kopírování může jednoduše říct: to ne my, to naši fanoušci.