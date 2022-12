Je to ještě vůbec hra? Tvůrci série Uncharted chystají něco, co tu ještě nebylo

Nová hra od vývojářů z Naughty Dog má mít prvky televizního seriálu

Důraz bude kladen na realistické zpracování a profesionálně laděný scénář

Vývojářské studio Naughty Dog má na kontě takové hity, jako je Crash Bandicoot, The Last of Us Part I a II nebo sága Uncharted. V poslední době tvůrci těchto herních značek koketují se stříbrným plátnem: v chystaní je seriál The Last of Us, film podle Uncharted vyšel v únoru tohoto roku.

Neil Druckmann, jeden z kreativních ředitelů Naughty Dog, se rozmluvil pro portál The New Yorker o plánech do budoucna. Studio údajně pracuje na nové hře, která ale má být strukturovaná spíše jako seriál v televizi nebo na streamovací službě. Co přesně to znamená, Druckmann neobjasnil. Zmínil ale, že k vývoji nové hry přizval profesionální filmové scénáristy.

Podle toho by očekávaná novinka měla přinést zcela nový zážitek z videohry. S takřka filmovým provedením ve světě videoher však již několik autorů experimentovalo. Nejvýraznějším příkladem je studio Telltale Games a jejich adaptace komiksů The Walking Dead nebo Fables, popřípadě francouzský vývojářský dům Quantic Dream, autoři titulů jako Heavy Rain či Detroit: Become Human.