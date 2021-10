Jaký bude iPhone 16? V Cupertinu to možná vědí už dnes

Pár dní před premiérou nových iPhonů se začaly objevovat informace o příští generaci, která dorazí až v září příštího roku. Je vůbec možné, aby došlo k úniku s tak velkým předstihem? V případě Apple to zřejmě možné je.

Apple plánuje nové iPhony tři roky dopředu

Apple se při navrhování nových zařízení nerozhoduje nijak impulzivně, naopak plánování svého portfolia věnuje překvapivě velké množství času. Podle viceprezidenta Grahama Townsenda, jehož oddělení navrhuje hardware fotoaparátů, se jedná o víceletý proces; například vývoj sestavy kamer pro iPhone 13 Pro byl zahájen už před třemi roky. Stejně tak je tomu prý i v oblasti čipsetů, spousta jeho funkcí je definována s velkým předstihem a poté dochází pouze k drobným úpravám specifikace.

Je tedy velmi pravděpodobné, že Apple už dnes v obrysech tuší, jak bude vypadat iPhone 16. A možná právě proto jsme se letos dočkali iPhone 14 mini, přestože loňská generace nebyla komerčně příliš úspěšná; Apple jej zkrátka měl naplánovaný delší dobu a nebylo možné učinit krok zpět. Bude zajímavé, jak si Apple poradí s implementací portu USB-C, pokud jeho povinnost na všech smartphonech do dvou let prosadí Evropská komise.

My se každopádně můžeme těšit na další úniky o iPhone 14, neboť ten je v tuto chvíli pravděpodobně navržen do posledního detailu. U ostatních značek s natolik předčasnými úniky zřejmě počítat nelze, například někdejší produktový ředitel značky OnePlus Carl Pei prohlásil, že vývoj nového smartphonu v jeho firmě trvá obvykle 9 měsíců, model OnePlus Nord se dokonce podařilo navrhnout za půl roku. Jak je to u jiných značek, netušíme.