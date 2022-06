Jako v dobách ICQ: v Microsoft Teams půjdou hrát multiplayerové hry

V dřevních dobách internetu, kdy ještě neexistovaly aplikace Messenger, WhatsApp nebo iMessage, byl v našich končinách oblíbený chatovací program ICQ. Ten kromě textové komunikace obsahoval i několik her, kterými jste mohli konverzaci se svými přáteli proložit. Podobný koncept se chystá oživit i Microsoft a světe div se, využije k tomu svůj komunikační nástroj Teams.

Podle informací serveru The Verge v Redmondu aktuálně testují v rámci Teams hry jako Solitaire, Connect 4 nebo Wordament, tedy jednoduché „kancelářské“ hříčky. Microsoft pravděpodobně touží po tom trochu oživit svět domácích kanceláří v režimu hybridní práce, kdy by si kolegové mezi schůzkami mohli vzájemně vyčistit hlavy v nějaké jednodušší hře. Zřejmě právě z tohoto důvodu má Microsoft v plánu zavést tuto novinku do (převážně) firemní aplikace Teams, a nikoliv do veřejnosti bližšího komunikátoru Skype.

Redmondští mají s Teams daleko širší plány, zejména v souvislosti se vznikajícími meta světy – už letos v aplikaci půjde vytvářet prostory pro virtuální schůzky, jichž se budou účastnit 3D avataři. Je možné, že tato schopnost se dříve či později projeví i ve zmíněných hrách a že se právě Teams stanou jakousi branou Microsoftu do virtuálních meta světů.