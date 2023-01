Jaká je budoucnost Volkswagenu? Elektrický sedan ID.7 ujede 700 km

Nový model ID.7 vychází z konceptu ID. Aero

Elektrický sedan boduje dojezdem 700 km

Uvnitř najdeme moderní prvky v podobě head-up displeje s rozšířenou realitou

Ačkoliv trendem poslední doby jsou SUV všech možných rozměrů, Volkswagen je jednou z automobilek, která se chce i do budoucna držet konceptu prostorných sedanů. Jedním z nich má být také elektrický model ID.7, který byl částečně odhalen na CESu v Las Vegas.

Z hlediska modelových řad se jedná o nástupce aktuálního Arteonu, vzhledově ale vychází z konceptu ID. Aero. Vůz má být postaven na platformě MEB a podle WLTP standardu ujede 700 km především díky propracované aerodynamice a baterii s kapacitou 88 kWh. Ačkoliv hrubé křivky vozu už známe, detaily se stále skrývají za kamufláží. Oficiálního odhalení se dočkáme ve druhém čtvrtletí letošního roku a do prodeje půjde v roce 2024. Počítá se s prodejem v Evropě, ale přijde i do USA nebo do Číny.

ID.7 může navázat na historický úspěch Passatu, který nyní za většími modely mírně pokulhává. I proto vznikl Arteon, který přináší sportovnější rysy. Taktéž ID.7 by do budoucna mohl dostat ostřejší R-Line verzi. To ale teprve uvidíme.

Z hlediska technologií se můžeme těšit na mnohé novinky v podobě přepracovaného kokpitu nebo head-up displeje s rozšířenou realitou. Vůz by měl být schopen detekovat přiblížení řidiče s klíčem k vozidlu, aby včas sepnul klimatizaci nebo vytápění ještě než majitel usedne za volant. Počítá se také s širokým využitím hlasového asistenta.

Volkswagen ID.7 je jedním z mála nově odhalených sedanů, díky čemuž si zachovává skvělou aerodynamiku, kterou větší SUV a cross-overy nemohou nabídnout. I díky tomu vůz disponuje zajímavým dojezdem i celkově odlišný vzhledem.

THE ALL NEW ID.7 - First exclusive drive to CES

Ačkoliv sedany v nabídce prémiových automobilek zůstávají (BMW i4), jejich množství se snižuje a především těch levnějších je opravdu málo. Německá automobilka zatím neodhalila finální cenu nového vozu, nicméně v případě příznivé cenovky bychom se mohli těšit na další úspěšný model v nabídce této koncernové značky.