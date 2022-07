Jak odhalit, že byl váš telefon hacknutý? Toto jsou nejčastější znaky napadení malwarem

Jestliže vám telefon přestává naplno fungovat jen půl roku po nákupu, něco není v pořádku

Na vině může být i malware, který se vám do mobilu dostal a zevnitř ho ničí

Malware poznáte třeba tak, že se vám různě po systému objevují nechtěné reklamy

Ne nadarmo se říká škodlivému počítačovému kódu „virus“. Jeho cílem je totiž, stejně jako u nám dobře známého koronaviru, rozšířit se na co největší počet nositelů a zůstat pokud možno neobjeven. Malware velmi často funguje tak, že sleduje vaše chování a sbírá cenná data, která rovnou posílá svým tvůrcům, ale ani on nechce, abyste jej objevili. Bezpečnostní experti však dali dohromady seznam neklamných znaků, které mohou indikovat, že se na vašem telefonu nachází škodlivý kód. Jak to poznáte?

Nezvané aplikace

Velmi často se stává, že si stáhnete nějakou aplikaci, která však skrývá malware. Ten se na vašem telefonu rozleze a v krajním případě si dokonce udělí pravomoc stahovat další aplikace. Jestliže si tedy všímáte, že v úložišti vašeho smartphonu jsou aplikace, které jste si vědomě nestáhli, měl by to pro vás být červený vykřičník: někdo si bez vašeho vědomí pohrává s vaším telefonem.

Reklamy všude po systému

V Evropě naštěstí stále není pravidlem, že by smartphony obsahovaly přímo v operačním systému nějak obrovské množství reklam. Pakliže se vám jich ale denně zobrazí víc jak deset, objevují se v notifikačním centru, vyskakují na vás během sledování videí nebo se dokonce zjevují jako pop-up okna přes celou obrazovku, je třeba to akutně řešit. A vězte, že povětšinou nestačí jen deaktivovat jim přístup v nastavení upozornění. S velkou pravděpodobností máte co do činění s malwarem, třebaže relativně neškodným.

Telefon se zpomaluje a rychle vybíjí

Tento bod je důležité uvést na případu z praxe. Pokud máte telefon, který aktivně používáte tři nebo čtyři roky, pravděpodobně se zmíněným negativním efektům nevyhnete – nemusí to hned znamenat, že máte mobil zamořený malwarem. Vlastníte-li jej ale výrazně kratší dobu, třeba rok, měl by rozhodně běžet bez problémů. Jestli se tak neděje, jednou z příčin může být právě napadení virem, který omezuje výkon zařízení a tajnými operacemi na pozadí rychleji vybíjí baterii. Když si nejste jisti, zkuste identifikovat i další znepokojivé chování.

Podivný hluk při telefonování

Opět záleží na stáří přístroje a na tom, jak často čistíte mřížku telefonního sluchátka. Pokud ale při běžných hlasových hovorech slyšíte na druhé straně prapodivný ruch nebo snad dokonce praskání, může to nasvědčovat tomu, že má někdo na dálku přístup k mikrofonu vašeho smartphonu a odposlouchá vás nejen při telefonování, ale prakticky pořád. Velmi znepokojivé. Lze to však vyřešit tak, že naleznete potenciálně škodlivý software, znemožníte mu všelijaké přístupy, anebo jej rovnou smažete. V krajním případě můžete uvést telefon do továrního nastavení. Pokud problémy neustanou, je na místě vyhledat odborný servis.

Zmatek na sociálních sítích

Tento problém souvisí s odcizením účtu. Mohou se vám ozývat vaši přátelé a známí, že se cosi děje na vašem profilu, nebo že jim od vás chodí nezvyklé zprávy. Pokud o ničem nevíte a upozorňují vás na to lidi, kterým jste třeba rok nic nenapsali, evidentně máte co dělat s útočníky, kteří se nabourali do vašeho profilu a obtěžují vaše okolí. Zde je řešení jednoduché – nařídit na všech přihlášených zařízeních okamžité odhlášení, změnit heslo na silnější a nastavit dvoufaktorové ověření při přihlašování.