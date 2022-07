Google protlačí reklamy přímo do Androidu. V Česku možná už příští rok

Potom, co Apple v červnu oznámil přepracovanou zamykací obrazovku v aktualizaci iOS 16, chopil se změn i Google. Do operačního systému Android zavede službu Glance, která částečně supluje Zprávy Google, tedy souhrn zpravodajství, zároveň ale přímo na vašem telefonu vytváří inzertní prostor. Ano, slyšíte správně, reklamy brzy zamíří přímo na zamknutou obrazovku vašeho androidového smartphonu.

Glance již dobře znají uživatelé z Asie. Nyní Google oznamuje, že v průběhu příštích dvou měsíců zamíří i na přístroje ve Spojených státech amerických. Podle anonymního zdroje serveru TechCrunch by se Glance měl objevit na zatím nespecifikovaných modelech výrobců Xiaomi, Samsung, Realme, Oppo, Vivo a Motorola. Tedy alespoň na telefonech těchto značek služba již funguje v Asii. V Americe bude oficiální seznam pravděpodobně ještě upřesněn, z vyjmenovaných firem tam totiž mobilní telefony prodává pouze Samsung a Motorola.

Co je ale nejdůležitější, dočkají se pravděpodobně i lidé v Česku, respektive po celé Evropě. Start-up Glanc, do kterého Google mohutně investoval, má totiž v plánu během příštích let ještě víc rozšířit svou působnost. Z hlediska toho, jak služba vlastně funguje, nejde o žádnou aplikaci, kterou byste mohli smazat. Naopak půjde o pevnou část operačního systému.