Jak fotí Surface Duo? Podívejte se na první zveřejněnou fotografii

Skládací „smartphone“ Surface Duo byl představen v říjnu loňského roku, do prodeje by měl jít ale až na konci roku letošního. Microsoft v tuto dobu ladí vývojářské nástroje, aby tomuto novému typu zařízení dodal řádnou dávku přidané hodnoty, zjevně však několik prototypů koluje i mezi jeho zaměstnanci. Jedním z nich je např. viceprezident Microsoftu Brand Anderson, který před nedávnem sdílel rodinnou fotografii z domácí karantény.

Day 32 of social distancing with the interns:

i’m explaining the new co-management growth numbers on the left screen, and were using the stylus to color Peppa Pig on the right one.@Panos_Panay was right — the @Surface Duo changes EVERYTHING. pic.twitter.com/Vbls1qEH6m

— Brad Anderson (@Anderson) April 6, 2020