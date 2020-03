Čekáte na Microsoft Surface Duo? Možná dorazí dříve, než se čekalo

Microsoft se snažil na poli smartphonů prosadit již několikrát, ale nikdy to nevyšlo podle plánů. Společnost s velkými finančními prostředky a dosahem svých produktů má našlápnuto k úspěchu, ale Microsoftu vždy něco zlomilo vaz. Windows Mobile byla platforma, která měla i u náš v ČR velkou základnu fanoušků a ti netrpělivě očekávali smartphone, který by byl alternativou k zaběhnutým výrobcům. V druhé polovině minulého roku se americký gigant pochlubil modelem Surface Duo, který vsadil na ohebnou konstrukci.

V dubnu vyladěné prostředí, v létě do prodeje

Ohebná konstrukce se však nerovná ohebnému displeji a Microsoft tak razí cestu trochu jiným směrem, než je v poslední době moderní a trendy. Místo toho má Surface Duo dva displeje o shodné velikosti, které mezi sebou mají kloub pro ohyb zařízení. To by mohlo pomoci se zaměřením na produktivitu. Aby se nové prostředí dostatečně otestovalo a vývojáři měli možnost přijít s využitím této konstrukce, byl tento smartphone představen téměř rok před plánovaným začátkem prodejů. Surface Duo však možná přijde na pulty obchodů mnohem dříve.

Microsoft totiž údajně během začátku dubna dokončí optimalizaci prostředí a telefon bude připraven k prodeji již toto léto. Tak to tvrdí údajně dobře informovaný zdroj webu Windowscentral.com. I kdyby se tato slova naplnila, bude objem smartphonů připravených k prodeji omezený. Navíc by se mělo jednat o základní konfiguraci 6 GB RAM + úložiště o kapacitě 64 GB. Do časového harmonogramu se může vložit také koronavirus, který trápí i Microsoft. Zařízení Surface se u nás prodávají a věříme, že se do ČR dostane i Surface Duo.