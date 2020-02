Microsoft varuje: koronavirus ovlivní naše příští finanční výsledky

Koronavirus ovlivňuje nejen životy lidí, ale i velkých korporací. Apple musel před nedávnem uznat, že kvůli této nemoci nebude schopen splnit předpokládané finanční cíle stanovené pro tento kvartál, stejně se nyní vyjadřuje i Microsoft.

U Microsoftu by měla největší dopad koronaviru pocítit divize More Personal Computing, pod kterou firma z Redmondu vyrábí počítače a prodává licence systému Windows. Kvůli koronaviru jsou v tomto segmentu výrazně zpomalené operace v dodavatelských řetězcích a očekává se, že bude pomalejší i náběh do běžného provozu.

Zatímco u prodeje počítačů Surface a licencí Windows Microsoft očekává snížené prodeje, ostatní odvětví by neměla být koronavirem negativně ovlivněna. Divize More Personal Computing se na celkových tržbách Microsoftu podílí zhruba třetinovým podílem, předpoklad pro tento kvartál byl stanoven na 10,75 – 11,15 miliard dolarů.