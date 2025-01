iPhone SE 4 dostává jasnější obrysy. Tady je ve srovnání s iPhonem 16

Chystaný iPhone SE 4 pózuje na dalších snímcích, tentokrát se ovšem jedná o maketu

Z designového hlediska zaujmou detaily, jako je vystouplý modul fotoaparátu

K představení by mohlo dojít už v dubnu letošního roku

O cenově dostupném iPhonu, který by měl nahradit současný model SE 2022, se hovoří už nějaký ten pátek. S přibývajícím množstvím informací, které se objevují na internetu, to vypadá, že Apple skutečně na nástupci pracuje. Podle všeho by také měl opustit současnou filozofii modelové řady SE, tedy sázku ověřený design a moderní specifikace, namísto čehož se nejspíše pustí do experimentu a upraví současný vzhled iPhonu 16, který se podle řady lidí velmi povedl.

Bude takto vypadat iPhone SE 4?

S možnou podobou nyní přišel leaker Majin Bu, jenž sdílel fotografie s údajnou maketou iPhonu SE 4, kterou porovnal se současným modelem iPhone 16. Designová inspirace je v tomto případě zcela očividná, byť levnější verze iPhonu by měla disponovat pouze jedním fotoaparátem, který navíc vypadá, že bude z těla zařízení vystupovat více, než jak tomu je u iPhonu 16. Rámeček by ovšem měl iPhone SE 4 převzít ze staršího modelu iPhone 14, což mu dá trochu ostřejší hrany.

Nutno podotknout, že se na fotografiích nachází pouze maketa, tudíž různé designové detaily se mohou od finální verze lišit. Není také jisté, z jaké fáze vývoje maketa vychází, tudíž detaily jako více vystouplý fotoaparát či ostřejší hrany se nemusí nutně promítnout do finálního produktu. Otázka stále visí i nad důvěryhodností těchto snímků, avšak vzhledem k množství úniků, které korelují s tímto designem, je pravděpodobné, že pochází od důvěryhodného zdroje.

Podle dostupných informací z předchozích úniků by iPhone SE 4 měl nabídnout čipset Apple A18, 8 GB RAM a také podporu pro umělou inteligenci Apple Intelligence. Onen fotoaparát na zadní straně by poté měl mít rozlišení 48 Mpx. Co se týče ceny, ta by se mohla pohybovat okolo 500 dolarů (cca 14 500 Kč s daní) za základní paměťovou verzi. K představení by mělo dojít už v dubnu letošního roku.